Ставропольцы стали чаще смотреть фильмы и общаться в мессенджерах

Потребление мобильного интернета с января по март 2025 г. выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты исследования приводит «МегаФон» на основе обезличенных данных абонентов. Жители Ставропольского края стали тратить в 1,5 раза больше трафика на мессенджеры и в 1,3 раза — на онлайн-кинотеатры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала года больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры, эта категория занимает больше 40% от всего потребляемого объема. Лидером роста здесь стал Telegram. На него у абонентов уходит на 42% больше Гбайт, чем за аналогичный период 2024 года. На втором месте расположился WhatsApp, сюда стали заходить на 11% чаще. Среди социальных сетей лидирует «ВКонтакте», прибавившая 26% относительно прошлого года. Необычный взлет посещаемости показала социальная сеть «Одноклассники». На оранжевый сайт ставропольцы стали заходить в 1,8 раза чаще.

Следом в топе идут видеосервисы и онлайн-кинотеатры. В 2025 г. абоненты тратят на эту категорию в 1,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили платформы «Кинопоиск» и Rutube, на которые совокупный расход мобильного интернета увеличился в два раза. Платформа «ВК Видео» показывает положительную динамику (+1,2%) и занимает третье место по популярности у ставропольцев среди видеоплощадок.

«Который год мы наблюдаем повышение спроса на мобильный интернет среди местного населения и туристов. Отвечая потребностям абонентов, специально на Ставрополье более чем в два раза снизили цены на тарифы («МегаТариф», «VIP») с «МегаСилами» — это полезные опции, которые позволяют сделать общение выгоднее», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Обновленные пакеты с подключенными «МегаСилами» обеспечивают до 230 Гбайт интернета в месяц и неограниченное пользование приложениями. Оператор дает возможность оформить безлимит на мессенджеры, социальные сети, музыку и кинотеатры, а также на просмотр видео.