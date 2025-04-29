CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

Локализация производства промышленного коммуникационного оборудования Kyland в России

Производитель промышленных коммуникационных решений - Kyland Technology Co., Ltd., объявил о запуске проекта по локализации производства промышленного Ethernet-оборудования в России. Этот шаг стал важной частью стратегии компании по укреплению позиций на российском рынке и развитию отечественного технологического сектора.

Для реализации проекта создано специализированное предприятие — ООО «Производственная компания Кайланд Рус», которое будет заниматься разработкой, производством и адаптацией решений Kyland с учетом российских стандартов и отраслевых требований, включая обеспечение совместимости с объектами критической информационной инфраструктуры.

«Мы уверены, что сочетание международного опыта Kyland и нашего глубокого понимания российских реалий позволит предложить заказчикам по-настоящему надежные и высокотехнологичные решения, полностью соответствующие нормативным требованиям рынка России», — сказали представители «Кайланд Рус».

Ключевые преимущества локализации: разработка и производство в России; русскоязычный интерфейс и адаптация под российские стандарты; включение продукции в реестр Минпромторга России; поддержка отечественных инициатив в сфере цифровизации и импортозамещения.

На первом этапе локализации в производство будут запущены: универсальные управляемые коммутаторы серии SICOM3000A для установки на DIN-рейку с различными конфигурациями портов и поддержкой широкого набора протоколов безопасности и резервирования; модульные коммутаторы SICOM3028GPT второго и третьего уровня для монтажа в 19-дюймовую стойку, поддерживающие синхронизацию времени по стандарту IEEE 1588 PTPv2, соответствующие требованиям стандарта МЭК 61850 и оснащенные модулями горячей замены.

Старт выпуска локализованной продукции запланирован на III квартал 2025 г. Завершение процедуры подтверждения статуса российского производителя и включение продукции в необходимые государственные реестры ожидается до конца 1 квартала 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика»

В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде

Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153