Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян

В преддверии Дня Победы мошенники активизировались и начали создавать поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальный сайт государственного фонда «Защитники Отечества». На них жертва якобы может заработать, инвестируя в акции российских компаний. В другом случае. аферисты в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и выманивают личные данные, обещая выплаты.

Поддельные фонды

Кибермошенники запустили придуманную к 9 Мая схему обмана граждан, об этом CNews сообщили в организации по информационной безопасности (ИБ) F6. Злоумышленники стали использовать для обмана бренд фонда «Защитники Отечества».

Сайтов-подделок создано несколько, все они, предположительно, являются частью одной мошеннической программы. На них потенциальным жертвам предлагают зарабатывать до 30 млн руб. в рамках якобы социального проекта, используя ресурсы и возможности России и инвестируя в бумаги и акции отечественных компаний.

Как уточнил CNews ведущий аналитик компании F6 Евгений Егоров, мошенники впервые использовали бренд государственного фонда «Защитники Отечества» в сценариях инвестиционного мошенничества. Фонд «Защитники Отечества» создан для оказания помощи ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Государственный фонд занимается решением множества проблем, с которыми сталкиваются ветераны после службы, включая физическое восстановление, психологическую реабилитацию, а также содействие в устройстве на работу и учебу.

На этих сайтах жертву просят сообщить Ф.И.О. и оставить телефон для связи, после чего с ней может связаться персональный менеджер и предложить установить мобильное приложение для открытия брокерского счета. Эксперты предупреждают, что такое приложение — вредоносное и может списать деньги со всех счетов, получив контроль над устройством пользователя-жертвы.

У возможных жертв могут запросить скан паспорта под предлогом подтверждения для вывода доходов. Как предупреждают эксперты по кибербезопасности F6, в случае согласия эта личная информация окажется у злоумышленников и может быть использована для других мошеннических кибератак.

Расследование киберпреступлений

F6 — разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. ИТ-родукты F6 основаны на знаниях, полученных в ходе многолетних реагирований на ИТ-инциденты и исследований киберпреступности. Бывшая «дочка» Group-IB, компания F.A.C.C.T., сменила название на F6 после продажи части бизнеса фонду Юрия Максимова «Сайберус».

Генеральный директором F6 стал глава F.A.C.C.T. Валерий Баулин, под его руководство перешла команда компании в полном составе. Техническим директором структуры назначен Никита Кислицин, директором сервисного блока — Александр Соколов, коммерческим директором — Егор Халилов, директором по маркетингу — Анастасия Меркулова.

На 29 апреля 2025 г. ИТ-решения компании F6 обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми кибератаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F6 входят в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Схема обмана перед 9 Мая

Мошенники начали использовать новую схему обмана. В преддверии Дня Победы аферисты звонят пожилым людям и выманивают личные данные, обещая выплаты и подарки.

Злоумышленники представляются якобы работниками органов социальной защиты, администрации или службы поддержки «Госуслуг». При этом говорят, что человеку положены особые льготные выплаты и ценные подарки к предстоящему празднику.

«Подлинной целью преступников являются персональные данные пенсионеров и ветеранов: реквизиты банковских карт, информация паспорта, коды подтверждения из SMS-сообщений», — говорится в Telegram-канале министерства общественной безопасности Челябинской области.

Получив эту информацию, мошенники могут вывести накопления со счетов, войти в аккаунт на «Госуслуг» и оформить кредиты. Настоящие сотрудники органов власти, банков и других организаций никогда не спрашивают коды из SMS.