Более трети россиян не меняли пароль от домашнего роутера

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», более трети россиян (39%), у которых дома настроен Wi-Fi, никогда не меняли пароль от домашнего роутера. Почти каждый пятый (18%) создавал новую комбинацию, но не сразу. Только 27% позаботились об обновлении учетных данных вскоре после покупки. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Онлайн-опрос проведен по панели OMI «Лабораторией Касперского» в конце 2024 г. В нем приняли участие 1066 респондентов из крупных городов России.

«Если злоумышленник получит доступ к роутеру, то потенциально сможет контролировать все информационные потоки входящей и исходящей информации, в таком случае это приведет к компрометации конфиденциальных данных владельца устройства. Также недоброжелатель может изменить другие сетевые настройки, например DNS-сервер или маршрутизацию. Кроме этого, роутер могут использовать как точку входа для развития атаки на подключенную к нему «внутреннюю инфраструктуру» — на те компьютеры и девайсы, которые недоступны напрямую из интернета. Поэтому при установке роутера важно сразу изменить предустановленный пароль на сложную уникальную комбинацию, а также регулярно проверять наличие обновлений для роутера», — сказал Владимир Дащенко, эксперт Kaspersky ICS CERT.

«Выбирая роутер для домашнего использования, стоит опираться в первую очередь на поддерживаемый стандарт протокола Wi-Fi. Наиболее передовой в массовом сегменте сегодня — стандарт Wi-Fi 6. В отличие от протоколов предыдущих поколений он существенно увеличивает скорость передачи данных. Помимо этого, рекомендуем обратить внимание на наличие гигабитных портов, продвинутого ПО и мощность процессора роутера. Также полезным будет наличие у роутера USB-порта для подключения внешнего USB-модема с SIM-картой для подключения к интернету за городом, — сказал Николай Пулич, директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк». — Говоря о надежности маршрутизаторов и длительной эксплуатации, регулярный выпуск обновлений встроенного ПО — один из ключевых факторов, так как это позволяет противостоять новым киберугрозам. Также на фактор надежности положительно влияет наличие адаптации роутера к российскому рынку и работе с отечественными операторами связи, русскоязычная онлайн-поддержка и срок гарантии от производителя на оборудование».

Специалисты по кибербезопасности также рекомендуют: регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, в том числе на роутерах; настроить двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность. Это позволит дополнительно защитить аккаунты и устройства в случае компрометации паролей; установить комплексное решение для защиты от самых разных киберугроз.