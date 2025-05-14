Аналитика МТС: количество иностранных туристов в Москве на майские праздники выросло на 13%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала туристические потоки в Московском регионе на майских каникулах 2025 г. Из Москвы на майские праздники выехал каждый пятый житель столичного региона. В свою очередь, количество зарубежных туристов в столице по сравнению с прошлым годом выросло на 13%, а приток туристов из российских регионов – на 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период с первого по 12 мая благодаря длинным праздникам и выходным из Московского региона выехало около 21% абонентов МТС. Несмотря на холодную погоду, 15% абонентов традиционно переехали на подмосковные дачи; 5% поехали в другие регионы страны и 1% – в ближнее и дальнее зарубежье.

В Подмосковье самыми популярными местами для отдыха стали населенные пункты городских округов на северо-западе и западе Московского региона: Волоколамский, Одинцовский и Клин.

Для отдыха в российских регионах москвичи чаще всего выбирали Калугу, Владимир, Тулу, Тверь, Рязань, Ярославль, Смоленск, Нижний Новгород, Тамбов и Краснодарский край. Из прошлогоднего списка топ-10 выбыли Санкт-Петербург и Казань – их заместили Смоленск и Тамбов.

В список наиболее посещаемых москвичами зарубежных стран вошли Белоруссия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Италия, Грузия, Франция, Мальдивские острова, Испания и Узбекистан.

Подавляющее большинство путешественников – 99% – вернулись в регион к началу традиционных по длительности рабочих недель к 12 мая.

В период майских праздников, как и годом ранее, чаще всего Москва принимала гостей из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, Ростова-на-Дону, Тулы и Твери. Зарубежных гостей больше всего приехало из Казахстана, Китая и Республики Беларусь.

Анализ проводился на базе обезличенных данных в сети МТС в Московском регионе в период с первого по 12 мая 2025 г. включительно. В анализе не учитывались поездки длительностью менее одного дня, чтобы исключить транзитные перемещения.