МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона

МТС запустила сеть LTE в одной из популярных туристических локаций Забайкалья – Агинском дацане. Паломники, воспитанники и многочисленные туристы могут пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС и быть на связи на всей территории дацана и помещений Агинской буддийской академии.

Агинский дацан – один из крупнейших буддийских храмовых комплексов в России, расположен вблизи посёлка Агинское Забайкальского края. Здесь находится несколько дуганов (храмов), построенные в разные годы, богатая библиотека с собранием буддийских текстов на тибетском и монгольском языках, а также ведётся обучение студентов в Агинской буддийской академии на факультетах тибетской медицины, буддийской философии и живописи. Также в Агинском дацане расположена 22-метровая «Ступа примирения» – одна из самых высоких ступ в России, поэтому каждый год сотни туристов и паломников из Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая посещают монастырь и буддийские святыни.

МТС провела технические работы на телеком-оборудовании и запустила сеть LTE на всей территории Агинского дацана. Теперь паломники и туристы смогут пользоваться услугами онлайн-банкинга, заказывать такси и планировать маршруты в национальный парк «Алханай», обмениваться в мессенджерах фото и видео буддийских святынь, заказывать экскурсии, в том числе в ледяные пещеры Хээтэй.

«Статистика мобильного трафика демонстрирует рост турпотока в Агинский Бурятский округ благодаря религиозным и этнографическим достопримечательностям. Ежегодно более 60 тыс. туристов из разных регионов России и соседних стран посещают храмы и сакральные места, участвуют в народных фестивалях и традиционных спортивных играх, дегустируют блюда местной кухни. Поэтому к началу летнего туристического сезона мы провели работы по улучшению качества мобильной сети и запустили новое телеком-оборудование, чтобы путешественники пользовались цифровыми туристическими сервисами и оперативно получали информацию о местных достопримечательностях», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС провела работы в селах Ушарбай и Цаган-Челутай Могойтуйского округа, Приаргунск, Новоцурухайтуй, Молодежный Приаргунского округа, а также запустила новую базовую станцию в аэропорту Читы.