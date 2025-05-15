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Почти 7,5 тыс. раз мошенники пытались дозвониться одному жителю Волгограда

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и продолжительность нежелательных звонков, поступивших жителям Волгоградской области в I квартале 2025 г. Всего сервис заблокировал более 5,2 млн спам- и мошеннических вызовов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 2,8 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рекорд зафиксирован у одного из абонентов из Волгограда — на его номер злоумышленники пытались дозвониться 7425 раз. Все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы. В общей сложности, благодаря работе «Защитника», абоненты региона сэкономили более 1,2 млн минут, которые могли быть потрачены на разговоры с потенциальными мошенниками.

Чаще всего волгоградцы получали спам-вызовы, замаскированные под звонки от финансовых организаций, а также рекламные предложения и опросы. Также высока доля звонков, которые классифицируются как потенциально мошеннические.

«В Волгоградской области активность телефонных мошенников продолжает расти, как и по всей стране. Мы регулярно обновляем алгоритмы “Защитника”, чтобы блокировать больше нежелательных вызовов и максимально оградить абонентов от потенциальных угроз. Сервис использует ИИ и технологии Big Data, чтобы в режиме реального времени выявлять подозрительную активность и блокировать нежелательные вызовы. А если разговор все-таки начался — система сможет предупредить пользователя о возможной попытке обмана уже в первые секунды разговора», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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