CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интернет-трафик в столичном метро и выявил поведенческие паттерны среди различных групп населения. Результаты показали, что 90% всего трафика в мессенджерах приходится на Telegram. Cреди категории соцсетей лидирующая позиция за «Одноклассниками» с долей в 51%, причем мужчин среди пользователей больше. На платформах маркетплейсов больше проводят времени женщины – 66%. Контент на стриминговых платформах потребляют преимущественно мужчины – 57%. Об этом CNews сообщили представители T2.

Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента во время поездок. Лидируют категории мессенджеров (17% трафика) и социальных сетей (16,2%), на музыкальный контент пришлось 11,6%. Меньшая доля потребленного интернета пришлась на маркетплейсы и стриминговые сервисы.

Т2 также составила топ-5 веток Московского метрополитена по уровню активности людей в интернете. Безусловным лидером стала Большая Кольцевая линия, на втором месте – Серпуховско-Тимирязевская, на третьем – Таганско-Краснопресненская. Пятерку замыкает Калужско-Рижская и Арбатско-Покровская ветки. Несмотря на большой пассажиропоток, Замоскворецкая линия занимает шестую позицию, а Кольцевая – только десятую.

Наиболее активны в сети подземки женщины в возрасте 35-44 лет. В зоне их интересов – маркетплейсы, мессенджеры и музыкальный контент. Мужчины этой же категории больше сидят в социальных сетях и на стриминговых платформах. Однако наибольшая часть скачанных данных все же остается за мужчинами всех возрастов – 52% против 48% женщин.

Анализ трафика в мессенджерах показал, что более 90% приходится на платформу Telegram, тогда как доля ее ближайшего конкурента W******p – всего 9,2%. Развивая новостные и специализированные каналы, Telegram давно вышел за рамки мессенджера и генерирует колоссальные объемы фото-и видеоконтента. Больше всего в Telegram скачивают люди 35-44 лет, на втором месте – категория от 45 до 54 лет, при этом в обеих превалируют женщины. Наименее активна в мессенджерах молодежь до 18 лет.

Социальная сеть «Одноклассники» опережает VK на 7%. В метро на «Одноклассников» приходится 3,8% всего интернет-трафика, и 51% – внутри категории соцсетей. Вопреки распространенному мнению, основная аудитория «Одноклассников» – пользователи 35-44 лет, они потребляют треть трафика на платформе, причем большую часть – мужчины (57%). Следующая категория с долей 26% – люди в возрасте от 25 до 34 лет. На пассажиров старше 64 лет приходится наименьшая доля трафика – всего 2,3%.

Трафик потребления на Wildberries в 3,5 больше, чем на Ozon – 75% против 22%. Значительно уступая лидерам, Lamoda занимает третье место с долей 2,8%. В общем аудитория маркетплейсов на две трети состоит из женщин, при этом ядро среди представителей обоих полов – это люди среднего возраста.

Стриминговые платформы оказались одними из наименее популярных развлечений в подземке – менее 5% интернет-трафика. Среди лидеров – TikTok и Twitch. На рынке музыкальных платформ безусловным лидером по потреблению в метро является «Яндекс Музыка» – 76% трафика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Сети 5G больше не нужны. Китай запускает сотовую связь нового поколения в 10 раз быстрее. И это не 6G

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов

ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции

Мошенники атакуют россиян по новой схеме. Используется самозапрет на кредиты

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153