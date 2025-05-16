Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интернет-трафик в столичном метро и выявил поведенческие паттерны среди различных групп населения. Результаты показали, что 90% всего трафика в мессенджерах приходится на Telegram. Cреди категории соцсетей лидирующая позиция за «Одноклассниками» с долей в 51%, причем мужчин среди пользователей больше. На платформах маркетплейсов больше проводят времени женщины – 66%. Контент на стриминговых платформах потребляют преимущественно мужчины – 57%. Об этом CNews сообщили представители T2.

Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потребления контента во время поездок. Лидируют категории мессенджеров (17% трафика) и социальных сетей (16,2%), на музыкальный контент пришлось 11,6%. Меньшая доля потребленного интернета пришлась на маркетплейсы и стриминговые сервисы.

Т2 также составила топ-5 веток Московского метрополитена по уровню активности людей в интернете. Безусловным лидером стала Большая Кольцевая линия, на втором месте – Серпуховско-Тимирязевская, на третьем – Таганско-Краснопресненская. Пятерку замыкает Калужско-Рижская и Арбатско-Покровская ветки. Несмотря на большой пассажиропоток, Замоскворецкая линия занимает шестую позицию, а Кольцевая – только десятую.

Наиболее активны в сети подземки женщины в возрасте 35-44 лет. В зоне их интересов – маркетплейсы, мессенджеры и музыкальный контент. Мужчины этой же категории больше сидят в социальных сетях и на стриминговых платформах. Однако наибольшая часть скачанных данных все же остается за мужчинами всех возрастов – 52% против 48% женщин.

Анализ трафика в мессенджерах показал, что более 90% приходится на платформу Telegram, тогда как доля ее ближайшего конкурента W******p – всего 9,2%. Развивая новостные и специализированные каналы, Telegram давно вышел за рамки мессенджера и генерирует колоссальные объемы фото-и видеоконтента. Больше всего в Telegram скачивают люди 35-44 лет, на втором месте – категория от 45 до 54 лет, при этом в обеих превалируют женщины. Наименее активна в мессенджерах молодежь до 18 лет.

Социальная сеть «Одноклассники» опережает VK на 7%. В метро на «Одноклассников» приходится 3,8% всего интернет-трафика, и 51% – внутри категории соцсетей. Вопреки распространенному мнению, основная аудитория «Одноклассников» – пользователи 35-44 лет, они потребляют треть трафика на платформе, причем большую часть – мужчины (57%). Следующая категория с долей 26% – люди в возрасте от 25 до 34 лет. На пассажиров старше 64 лет приходится наименьшая доля трафика – всего 2,3%.

Трафик потребления на Wildberries в 3,5 больше, чем на Ozon – 75% против 22%. Значительно уступая лидерам, Lamoda занимает третье место с долей 2,8%. В общем аудитория маркетплейсов на две трети состоит из женщин, при этом ядро среди представителей обоих полов – это люди среднего возраста.

Стриминговые платформы оказались одними из наименее популярных развлечений в подземке – менее 5% интернет-трафика. Среди лидеров – TikTok и Twitch. На рынке музыкальных платформ безусловным лидером по потреблению в метро является «Яндекс Музыка» – 76% трафика.