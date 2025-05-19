В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС

МТС представила жителям Приангарья сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии» с дополненной реальностью и функцией изучения бурятского языка. Книга будет доступна для посетителей Иркутской областной библиотеки Молчаново-Сибирского, а также в некоторых районных библиотеках области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сборник вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом, такие как «Мудрый Балдан», «Резвый козленок» и другие. Каждая сказочная история дополнена виртуальным русско-бурятским разговорником и вшитой технологией дополненной реальности. AR-инструмент поможет в изучении бурятского языка и оживит персонажей сборника, благодаря чему книга будет интересна широкому кругу читателей.

Специальный тираж книг МТС передала в фонд Иркутской областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского на книжном фестивале «КнигаМай». Далее этнокомикс будет распределен по библиотекам, находящихся в деревнях и поселках Иркутской области, где сборник сказок с функцией изучения бурятского языка будет наиболее актуален.

«В Иркутской области проживает более 75 тыс. представителей бурятской национальности и действуют 16 национально-культурных автономий, в частности в Иркутском, Боханском, Осинском, Аларском, Баяндаевском и других районах Приангарья. Наш этнокомикс «Ожившие легенды Бурятии» может стать еще одним инструментом, позволяющим в интересной форме узнать о культуре и традициях бурятского народа. Раньше МТС уже запускала в регионе проекты, демонстрирующие преимущества цифровых технологий в обучении. Например, два года назад мы преобразовали экскурсию по Шишкинским писаницам в цифровой формат, сделав ее доступной в виртуальной реальности», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Сборник "Ожившие легенды Бурятии" займет почетное место в отделе краеведческой литературы, детском абонементе и станут доступными для всех посетителей Молчановки. Этнокомикс МТС станет полезной и современной новинкой в библиотеках, в том числе в библиотеках отдаленных районов, где проживают люди бурятской национальности. Проект будет отличным дополнением к нашему книжному фонду, а оригинальный формат, который максимально приближен к современным запросам детей и молодежи, позволит привлечь их к изучению родного языка, традиций и культуры», – сказала директор Иркутской областной библиотеки Молчаново-Сибирского Лариса Сулейманова.