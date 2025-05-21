«Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике

ГК «Геоскан» и АО «Спутниковая система «Гонец» начали тестирование решения «Купольная связь». Разработка позволяет организовать зону покрытия связью в районе развертывания. Для этого в воздух поднимается опорное беспилотное воздушное судно (БВС), выполняющее роль подвижной базовой станции в небе, через которую абоненты получают доступ к каналам связи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан» .

В проведенном эксперименте использовались БВС «Геоскан 201», экспериментальный бортовой радиотехнический комплекс «Гонец» и специально разработанная антенна, которая была вмонтирована прямо в крыло аппарата. Беспилотник был поднят на высоту 100-120 м, что обеспечило под ним зону покрытия с диаметром около 40 км. Передача данных выполнялась на мобильный и стационарный терминал «Гонец».

«Проведенное тестирование подтверждает возможности применения БВС «Геоскана» в сфере связных решений. Легкие беспилотники не требуют оборудованной площадки для запуска и посадки. В зависимости от условий возможно применение БВС и самолетного, и мультироторного типов. Это позволяет использовать их в решении «Купольная связь» в локациях с ограничениями по месту запуска. Задачи текущего эксперимента успешно выполнены, и мы продолжим работы по развитию сценариев управления и автоматизации полета беспилотника в решении «Купольная связь», чтобы в перспективе оно стало „коробочным“ продуктом», — отметил генеральный директор ООО «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«В перспективном решении «Купольная связь» мы использовали наработки, которые применяются в реальных радиолиниях спутниковой системы «Гонец». В частности, совместно с партнерами мы разработали бортовой радиокомплекс БВС, построенный на базе спутникового малогабаритного модема образца 2025 г. Поэтому для компании «Гонец» — это реальный кейс диверсификации космических технологий. По нашей оценке, «Купольная связь» имеет большой потенциал и может найти свое применение во время поисковых и спасательных операций, в труднодоступных районах и в любых других сценариях, где требуется наличие общего канала связи для группы абонентов. Причем это могут быть не только люди, но и беспилотные объекты — например, автомобили или суда. Положительные результаты первого тестирования позволяют нам продолжить работу для решения более сложных задач, в частности, работы на других высотах и с увеличением нагруженности каналов», — сказал генеральный директор АО «Спутниковая система «Гонец» Андрей Манойло.

В решении «Купольная связь» используется малогабаритный спутниковый модем «Гонец», разработка которого была завершена в начале марта 2025 г. Малые габариты и масса в 89 граммов позволяют использовать его на БВС различных типов. Впервые модем в виде экспериментального образца был применен в июле 2024 г. на образовательном интенсиве «Архипелаг». Тогда через него по спутниковым каналам «Гонец» был успешно получен полетный трек и выданы управляющие команды на БВС «Геоскан 201».