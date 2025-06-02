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МТС и Минцифры Дагестана обеспечат скоростным интернетом и умным видеонаблюдением сельские школы республики

МТС совместно с Министерством цифрового развития Республики Дагестан объявили о старте реализации проекта по созданию ИТ-инфраструктуры в школах Дагестана. Общая стоимость проекта составит 1,4 млрд руб.

Ключевая особенность проекта заключается в обеспечении цифровой образовательной среды и современной системы безопасности в масштабах всего региона, включая труднодоступные горные районы, а также в использовании оборудования российского производства.

В рамках проекта по программе «Цифровая образовательная среда» во всех 1380 школах региона, в основном в сельских районах, а также в городах Махачкала, Кизилюрт и Дербент, до конца года будут созданы Wi-Fi-зоны, обеспечивающие работу интернета и безопасный доступ к государственным и коммерческим информационным системам. Проект позволит применять современные цифровые технологии в образовательном процессе и создаст равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания школьников Дагестана – в Махачкале или в отдаленных горных селах.

Видеонаблюдение будет установлено на входных группах в образовательные учреждения. Антивандальные камеры смогут осуществлять съёмку высокого разрешения с широким углом обзора, в том числе ночью. Умная видеоаналитика, которую школы смогут настроить после получения оборудования, позволит повысить безопасность школьников, а посторонним будет сложнее попасть на территорию образовательных учреждений.

Также будут модернизированы или созданы в случае их отсутствия локальные сети и проложена современная сетевая инфраструктура, включающая коммутаторы, маршрутизаторы, бесперебойные системы питания, кабельные сети. Сетевая инфраструктура обеспечит работу камер, роутеров и другого уже существующего оборудования в образовательных учреждениях Дагестана.

«Нам предстоит создание и модернизация ИТ-инфраструктуры абсолютно во всех школах Дагестана. Амбициозный и сложный проект, поскольку многие школы находятся очень далеко от крупных городов, зачастую высоко в горах. Для нас это первый проект такого масштаба в сфере образования - мы повысим уровень безопасности учеников с помощью видеонаблюдения и создадим цифровую образовательную среду для почти полумиллиона учащихся. В будущем планируем продолжать реализовывать такие проекты по всей России», – сказал вице-президент МТС по корпоративному бизнесу Олег Алдошин.

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