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МТС обновит транспортную сеть в 29 регионах России, перейдет на отечественное оборудование

МТС начала второй этап масштабного проекта по модернизации транспортной телекоммуникационной сети в России - до конца 2028 г. компания полностью обновит транспортную инфраструктуру в 29 регионах страны с заменой иностранного оборудования на отечественное. Завершение этой фазы проекта с инвестициями более 22 млрд руб. увеличит до 10 раз производительность сети, повысит пользовательские скорости передачи данных и качество связи, стимулирует дальнейший рост абонентской базы, внедрение новых сервисов и ускорит переход к стандарту 5G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На первой стадии проекта в 2023-2024 гг. МТС модернизировала с использованием отечественного оборудования транспортную инфраструктуру вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края и в Карачаево-Черкесской Республике.

На новом этапе в 2025-2028 гг. компания заменит в 29 субъектах России более 12 тыс. сетевых элементов - узлы на региональных транспортных сетях с емкостью портов 25/100/400G, - и установит инновационную систему управления сетью, которая обеспечит мониторинг и контроль, а также будет предоставлять аналитику для более эффективного управления трафиком и повышения надежности инфраструктуры. Морально и физически устаревшее оборудование иностранных вендоров в большинстве регионов будет заменено на продукцию российского производителя ООО «Бифорком Тек».

В результате пропускная способность инфраструктуры на самых нагруженных участках вырастет десятикратно до 400 Гбит/с, увеличатся средние абонентские скорости мобильной и фиксированной сетей, сократятся сетевые задержки, снизится вероятность разрывов интернет-сессий и сбоев в работе базовых станций. Корпоративные клиенты смогут подключаться к фиксированному интернету на скоростях 10/25 Гбит/с и выше.

«Помимо очевидного повышения качества и надежности сервисов, которое ощутят на себе все наши клиенты, радикально улучшится техническое состояние и экономика транспортной инфраструктуры – в более чем трети регионов России мы избавимся от «зоопарка» устаревшего оборудования, получим новую единую и оптимизированную архитектуру с гарантийным обслуживанием, однородную и быстро масштабируемую сеть и самое главное – значительный запас пропускной способности сети на несколько лет вперед, что позволит нам развертывать сети 5G в регионах и выводить на рынок современные цифровые сервисы и решения», - отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В рамках проекта МТС уже обновила транспортную сеть в Республике Калмыкия. До конца 2026 г. завершатся работы в Республике Адыгея, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

В 2027 г. будут модернизированы транспортные сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республиках Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Татарстан, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях, а в 2028 г. – в Москве и Московской области.

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