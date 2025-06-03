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Представлена первая отечественная базовая станция стандарта 5G

«Иртея» от цифровой экосистемы МТС впервые презентовала собственную разработку — базовые станции пятого поколения (5G). Оборудование работает по принципу открытых стандартов OpenRAN, при котором часть их работы переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции. Станции стали первым отечественным решением стандарта 5G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

OpenRAN — это подход, при котором сотовая сеть строится из модулей, как из «кубиков»: одни блоки обрабатывают сигнал, другие управляют сетью, третьи подключают ее к интернету. Такой подход позволяет операторам не зависеть от одного поставщика, выбирать оптимальные решения под задачи и быстрее масштабировать сеть.

Была организована действующая зона покрытия 5G, в которой демонстрировалась максимальная скорость передачи данных — до 1 Гбит/с. Также показана модульная структура оборудования, полностью совместимая с OpenRAN. Сеть работала в режиме, при котором одна базовая станция одновременно обслуживала соединения в стандартах 2G, 4G и 5G (Single RAN). Это стало возможным благодаря единой программной платформе, без необходимости менять оборудование при добавлении новых стандартов связи.

«В марте 2025 г. в Нижегородской области МТС запустила несколько базовых станция Иртея стандарта LTE в удаленных населенных пунктах. А сегодня, компания «Иртея» в пилотной B2B зоне продемонстрировала работу отечественной базовой станции уже стандарта 5G. Это большой шаг не только для «Иртеи» и МТС, но и в целом российской телеком индустрии. Мы показали, что разработать и запустить производство отечественных базовых станций связи 5G в сжатые сроки — решаемая задача для настоящих технологических лидеров. Развитие связи пятого поколения откроет для бизнеса, граждан и абонентов новые возможности. Так, 5G позволит запускать проекты в области полностью автономного транспорта и предприятий, масштабировать ИИ-технологии в бизнесе и клиентском сервисе. Например, сделать так, чтобы каждому был доступен личный ИИ-агент прямо на сети связи во время звонка и многое другое», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».

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