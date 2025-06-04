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«МегаФон» ускорил связь в одном из ведущих вузов Башкирии

К летней сессии преподаватели и студенты Башкирского государственного аграрного университета получили возможность пересылать тяжелые файлы, вести онлайн-трансляции и общаться по видеосвязи на скорости до 70 Мбит/c. Дополнительное телеком-оборудование вблизи вуза запустила техническая служба «МегаФона».

На очном и заочном отделениях БГАУ учится более десяти тысяч человек. Уфимский университет входит в топ-10 лучших вузов Приволжского округа по версии агентства RAEX за 2025 г. Второй год подряд он занимает седьмую позицию в списке из 53 высших учебных заведений. Критерием организаторы называют региональную значимость и условия для подготовки качественных специалистов.

Установленное в окрестностях университета оборудование работает сразу в среднем и высоком диапазонах частот. Такое решение позволяет сохранить качество покрытия в местах большого скопления пользователей и расширить действие стабильного сигнала как на улице, так и внутри помещений.

«Если год назад студенты уфимских вузов использовали в среднем 27 ГБ мобильного трафика в месяц, то сейчас речь уже о 33 ГБ. Мы видим растущую нагрузку и системно развиваем инфраструктуру связи вблизи учебных заведений. Именно быстрый интернет даёт возможность учащимся работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации сразу на занятиях и моментально находить нужную информацию», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Благодаря проведенным работам новые скорости мобильного интернета стали доступны и в близлежащих кварталах. В частности, улучшение качества связи могут ощутить жители домов на улицах 50 лет Октября, Айской, Оренбургской и проспекте Октября. Также в зоне действия нового оборудования расположен Дворец молодежи БГАУ, бывший ДК «Юбилейный».

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