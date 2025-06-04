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МТС запустила сервис ИИ-видеоаналитики для снижения аварийности в транспортной отрасли

МТС объявила о запуске первого отечественного сервиса видеоаналитики для транспортной отрасли, разработанного дочерней компанией SKAI. Платформа «SKAI. Видеоаналитика» позволяет компаниям с крупными автопарками в сфере розничной торговли, промышленности и добывающих отраслях по всей стране повысить безопасность автопарков с помощью ИИ и снизить количество инцидентов по причине опасных состояний и действий водителей на дорогах в среднем на треть.

Платформа SKAI объединяет технологии искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT) и компьютерного зрения (CV), чтобы обеспечить полный контроль за состоянием водителей, техническими параметрами транспорта и соблюдением маршрутов. Это позволяет снизить количество опасных действий водителей на дороге в среднем на 36%, что подтверждается статистикой компании. ПО SKAI соответствует актуальным требованиям в части импортонезависимости и высокого уровня технологической зрелости, а также требованиям в части мер защиты персональных данных.

Система работает в режиме реального времени: распознает признаки усталости, засыпание, использование телефона, отсутствие ремня безопасности, курение и другие нарушения. При обнаружении риска система мгновенно делает голосовое предупреждение водителю даже вне зоны действия сети и передаёт запись события диспетчеру. Уведомления также автоматически отправляются на электронную почту и в мессенджерах.

«Мы создали решение, которое помогает компаниям не просто следить за транспортом, а формировать культуру безопасного вождения и снижать операционные издержки. Продукт повышает безопасность дорожного движения, снижает аварийность и юридические риски, способствует бережному обращению с техникой, а значит — уменьшает затраты на её обслуживание», — отметил руководитель Центра продуктов «Геосервисы» Алексей Роговцев.

Через шесть месяцев после внедрения система накапливает данные, которые позволяют проводить профилактическую работу с водителями, поощрять лучшие практики и внедрять корректирующие мероприятия для дополнительного улучшения безопасности. Также продукт формирует аналитические данные для руководства и поддерживает как облачное, так и локальное размещение с круглосуточной техподдержкой согласно SLA.

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