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«МегаФон» включил 4G в небольшом селе Садовое

Жители села Садовое Вяземского района получили доступ к мобильной связи четвертого поколения от «МегаФона». Скоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь здесь появились благодаря совместному проекту оператора и министерства цифрового развития и связи Хабаровского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция в селе была построена в рамках региональной программы «Цифровое равенство», в которую включены малочисленные населенные пункты региона. Садовое — небольшое село, здесь всего пять улиц, где постоянно проживает около 170 человек. Прежде абонентам приходилось пользоваться 4G от базовой станции в Вяземском, которая находится в 3 километрах. Это заметно ухудшало качество сотового сигнала. Теперь в селе построен отдельный телеком-объект, обеспечивающий интернет-скорость 90 Мбит/с.

В селе работает досуговый центр, проводятся развлекательные мероприятия для детей и взрослых. После запуска базовой станции «МегаФона» организаторы могут пользоваться мобильным интернетом для подготовки мастер-классов, игровых и познавательных программ. Также сельчанам стали доступны электронные государственные услуги, покупка товаров в интернет-магазинах и на маркетплейсах, врачебные интернет-консультации и другие необходимые цифровые сервисы.

«В прошлом в селе Садовое была доступна только голосовая связь, а, чтобы пользоваться 4G нужно было ловить сигнал от базовых станций в соседних населенных пунктах. Теперь у села появилась своя базовая станция. Благодаря этому связь стала лучше, а интернет — быстрее. Уже несколько лет правительство региона успешно сотрудничает с мобильными операторами и обеспечивает современными видами связи населенные пункты Хабаровского края. Мы стремимся к тому, чтобы современные технологии стали доступны всем жителям региона», — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

Садовое расположено рядом с федеральной трассой «Уссури». Эта магистраль соединяет Владивосток и Хабаровск, поэтому здесь в любое время года очень плотный автомобильный трафик. емкости новой базовой станции достаточно, чтобы и путешественники могли воспользоваться 4G. В дороге они могут загрузить навигационные карты, любимую музыку или банковские приложения.

«Современную мобильную связь в Садовом мы запустили к летнему сезону. В это время года растет число автомобильных поездок внутри региона, увеличивается поток автотуристов в сторону Приморского края. Компания расширяет LTE-покрытие в крае, как за счет совместных проектов с региональным министерством цифрового развития и связи, так и в рамках собственных программ. Современная связь четвертого поколения делает жизнь сельчан более комфортной, открывает новые возможности для работы и общения», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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