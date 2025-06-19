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«МТС Линк» запускает серверную версию модуля для тестов и опросов

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила серверную версию сервиса для тестов и опросов «Формы». Ранее «Формы» были доступны только пользователям SaaS-решения «МТС Линк». Запуск стал частью обновления on-premise-версии платформы.

Сервис «Формы» предназначен для сбора обратной связи, повышения вовлеченности на онлайн-мероприятиях, проверки знаний сотрудников и студентов и проведения исследований. Теперь он стал частью коробочной версии платформы унифицированных коммуникаций (UC), которая уже включает ключевые продукты «МТС Линк» — «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Чаты» и «Доски». Решения интегрированы: например, работу над формами можно запускать прямо в окне вебинара или встречи. Доступность «Форм» on-premise — частый запрос заказчиков с повышенными требованиями к безопасности данных, среди которых преобладают крупные промышленные организации, вузы, финансовые и медицинские компании.

Пользователям серверной версии UC-платформы «МТС Линк» доступна транскрибация и автоматическое подведение итогов онлайн-встреч и вебинаров. После окончания онлайн-мероприятия пользователи получают полную расшифровку разговора и краткое текстовое резюме. Функции встроены в интерфейс платформы: из расшифровки можно сразу перейти к нужному моменту записи встречи, чтобы быстро найти ключевые фрагменты. Функциональность реализована на базе LLM MTS AI.

«МТС Линк» также обновил SIP-коннектор на базе Vinteo MCU в серверной версии платформы. Обновление направлено на улучшение совместимости с оборудованием, которое используется в переговорных комнатах. Благодаря этому повышается качество передачи видео и звука в время гибридных совещаний.

«Среди наших клиентов много организаций с особыми требованиями к хранению данных. Для таких компаний важно, чтобы все возможности платформы были доступны внутри защищенного контура. Поэтому в 2025 г. развитие on-premise-версии платформы — один из основных приоритетов «МТС Линк». В этом обновлении мы сосредоточились на ключевых задачах: стабильность соединения, высокое качество видео и расширение функциональности, в том числе с использованием ИИ. Мы продолжим последовательно развивать серверную версию «МТС Линк» в ответ на растущий запрос заказчиков на безопасные и автономные отечественные ИТ-решения», — отметила руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.

Новые функции доступны корпоративным пользователям по запросу к персональному менеджеру «МТС Линк» и требуют дополнительной оплаты к основному тарифу.

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