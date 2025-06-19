«Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании

Британский регулятор заявил о ликвидации Kaspersky Labs, ее активы должны были перейти королевству. Но в июне 2025 г. «Лаборатория Касперского» остановила процесс, решив продолжить работу материнской ИТ-компании в Великобритании. В 2024 г. руководители ИТ-компании даже хотели переориентировать свой бизнес в стране на партнерский канал.

Остановка переезда

«Лаборатория Касперского» решила сохранить свою британскую компанию, пишет РБК.

Как следует из документов, опубликованных в реестре юридических лиц Великобритании, «Лаборатория Касперского» не позволила запустить процесс принудительной ликвидации своей британской холдинговой структуры Kaspersky Labs Limited.

4 марта 2025 г. «Лаборатория Касперского» получила уведомления о возможной ликвидации двух британских подразделений — Kaspersky Labs Limited и Kaspersky Lab UK Limited — из-за неподанной финансовой отчетности. Согласно уведомлениям, процесс ликвидации завершится через два месяца, а имущество и права ИТ-компаний перейдут британской короне. В ответ компания предоставила регистратору аргументы, чтобы предотвратить исключение обеих структур из реестра.

Unsplash - Lucas Davies «Лаборатория Касперского» передумала закрывать офис в Великобритании, ее активы хотели отобрать англосаксы

Представитель «Лаборатории Касперского» пояснил РБК, что уведомление о возможной ликвидации этих юридических лиц возникло, поскольку ИТ-компания не смогла вовремя завершить аудит финансовой отчетности из-за смены аудиторов. Со слов представителя, ИТ-компания предъявила регистратору доказательства технической невозможности предоставить аудированный финансовый отчет в установленный срок, в результате чего процесс исключения из реестра не был инициирован.

В июне 2025 г. «Лаборатория Касперского» присутствует в 200 странах с 30 региональными офисами в 30 странах. ИТ-продукты компании используют 200 тыс. организаций, они установлены на более чем 1 млрд устройств. Штат сотрудников насчитывает 5,3 тыс. человек. В 2024 г. глобальная выручка выросла на 11% до $822 млн. В России продажи увеличились на 17% до 55,94 млрд руб., но чистая прибыль упала на 30% до 7,4 млрд руб.

Проблемы с властям западных стран

Как писал CNews, в сентябре 2024 г. «Лаборатория Касперского» объявила о закрытии своего офиса в Великобритании, увольнении всех сотрудников и переориентации бизнеса в стране на партнерский канал. Представитель компании подтвердил РБК, что этот план был успешно реализован. Он уточнил, что холдинговая компания Kaspersky Labs Limited продолжает работу, чтобы обеспечивать эффективную операционную деятельность на международных рынках.

В 2017 г. США и Великобритания начали запрещать государственным ведомствам, отвечающим за национальную безопасность, использовать антивирус «Лаборатории Касперского», рекомендуя то же остальным государственным структурам из-за подозрений в шпионаже со стороны России.

Летом 2024 г. американские власти полностью запретили компаниям в США и гражданам использовать программное обеспечение (ПО) ИТ-компании. В то же время, представители «Лаборатории Касперского» заявляли о намерении оспаривать запрет юридическими методами для сохранения деятельности в США.

Уже в июне 2024 г. санкции США затронули топ-менеджеров компании. Под санкции попали: исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань, заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, управляющий директор в России и странах Содружества Независимых Государств Анна Кулашова, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин, вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов, директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов.

Первый зарубежный офис и владельцы

«Лаборатория Касперского» была основана в 1997 г. Евгением Касперским, Натальей Касперской, Алексеем Де-Мондериком и Вадимом Богдановым. Первый зарубежный офис ИТ-компании открылся в Великобритании в 1999 г., а Kaspersky Labs Limited была зарегистрирована в 2001 г. На момент регистрации акции ИТ-компании распределялись следующим образом: Евгений Касперский владел 400 из 999 акций, Наталья Касперская, Алексей Де-Мондерик и Вадим Богданов — по 200 акций. С 2007 г. Де-Мондерик и Богданов начали постепенно сокращать свои доли, полностью выйдя из капитала Kaspersky Labs Limited к 2022 г.. В этот же период у ИТ-компании появились миноритарные акционеры с небольшими пакетами акций.

Евгений и Наталья Касперские развелись в 1998 г., но раздел бизнеса произошел только в 2012 г. Наталья вышла из акционеров Kaspersky Labs Limited, получив в качестве компенсации дочернюю компанию InfoWatch. В 2022 г. Алексей Де-Мондерик и Вадим Богданов полностью покинули состав акционеров Kaspersky Labs Limited.

Kaspersky Labs Limited — холдинговая компания, управляющая всеми международными структурами «Лаборатории Касперского». До 2022 г. она владела российским юридическим лицом АО «Лаборатория Касперского», но группа продала его Евгению Касперскому вместе с несколькими дочерними ИТ-компаниями, включая «Новые облачные технологии» (бренд «Мой Офис»). По словам представителя компании, это решение было принято для повышения устойчивости бизнеса в текущих условиях.