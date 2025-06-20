«Виртуальный помощник» экономит клиентам «Билайн» по 52 года в месяц на общении со спамерами

С января по май 2025 г. антифрод-система «Билайн» распознала 1,7 млрд звонков от мошенников и спамеров, 695 млн из них были заблокированы и перенаправлены на «Виртуального помощника». В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник «Билайн» общался со спамерами примерно по 463 тыс. часов — то есть примерно по 52 года. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Порядка четверти из числа заблокированных звонков — 180 млн — пришлись на май 2025 г., благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов.

Каждый месяц «Виртуальный помощник» перехватывает звонки с 2,5–3 млн опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.

Ранее «Билайн» запустил сервис, который помогает клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги — в течение пяти рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку в мобильном приложении «Билайн».

Петр Алферов, директор по антифроду «Билайн»: «Кибербезопасность сегодня встречает все новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы — как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться, и где проще на них отреагировать. Поэтому «Билайн» продолжает искать новые пути и возможности защиты. Так, мы бесплатно подключили для всех клиентов «Виртуального помощника». Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах — нужно только активировать эту функцию в приложении. Также недавно мы запустили сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит SMS с кодом от банковского приложения или портала «Госуслуги». 10 июня он заработал для всех клиентов «Билайн» — автоматически и бесплатно».