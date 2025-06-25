Молодые кировчане увлеклись онлайн-играми из 90-х

Кировчане стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала года количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенную активность проявляет молодежь от 14 до 17 лет — эта аудитория приросла на 83%, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшую активность на сайтах, оживляющих воспоминания, проявляют жители региона 35-44 лет (34% от общего числа посетителей ресурсов). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 29% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (15%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. Около 80% всех интернет-данных кировчане расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х гг.

Еще 11% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 г.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х гг. и сравнить их с современными аналогами.

«Мы видим растущую популярность ретроконтента среди наших пользователей, особенно среди молодёжи. Юные жители региона открывают для себя атмосферу 90-х, увлекаются компьютерными играми того времени и узнают, как раньше выглядели сайты крупнейших компаний. Технологии не стоят на месте, и сегодня пользователям доступны миллионы игр, которые можно скачать на смартфон за несколько секунд. Для этого мы развиваем инфраструктуру во всех районах Кировской области – только с начала года инженеры построили и модернизировали более 70 телеком-объектов в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.