Жители Дальнего Востока меньше всех в России едят фастфуд

«МТС AdTech», входящая в цифровую экосистему МТС, выяснила, как часто россияне употребляют фастфуд. Более трети опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа не употребляют фастфуд. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Едят фастфуд, чтобы отметить событие только 6% опрошенных жителей Якутии и других дальневосточных регионов. Еще меньше, 3%, предпочитают такую пищу во время стресса. В основном якутяне выбирают фастфуд, когда хочется побаловать себя вкусной едой (16%) и лень готовить (25%). При этом треть, принявших участие в опросе, на Дальнем Востоке (31%) не употребляют такую еду совсем, а на ежедневной основе еду быстрого питания, согласно опросу, никто не ест (0%).

По данным «МТС Банка», фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания, например, в мае 2025 г. в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях быстрого питания по России составил 450 руб. и не изменился по сравнению с маем прошлого года. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%.

«Развитие в регионах – одна из точек роста для рынка ресторанов быстрого питания. Поэтому мы видим, как рекламодатели все внимательнее относятся к региональной специфике, запуская свои рекламные кампании, и все больше тратят на рекламные инструменты, позволяющие делать максимально точный геотаргетинг. По данным внутренней аналитики «МТС AdTech», количество рекламных кампаний с таргетом на регионы выросло в четыре раза с января по май 2025, относительно аналогичного периода в 2024 г.», – сказал Артем Пуликов.

Об опросе

Центр аналитики и исследований «MTS AdTech» опросил две тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в мае 2025 г.