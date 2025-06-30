CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Жители Дальнего Востока меньше всех в России едят фастфуд

«МТС AdTech», входящая в цифровую экосистему МТС, выяснила, как часто россияне употребляют фастфуд. Более трети опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа не употребляют фастфуд. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Едят фастфуд, чтобы отметить событие только 6% опрошенных жителей Якутии и других дальневосточных регионов. Еще меньше, 3%, предпочитают такую пищу во время стресса. В основном якутяне выбирают фастфуд, когда хочется побаловать себя вкусной едой (16%) и лень готовить (25%). При этом треть, принявших участие в опросе, на Дальнем Востоке (31%) не употребляют такую еду совсем, а на ежедневной основе еду быстрого питания, согласно опросу, никто не ест (0%).

По данным «МТС Банка», фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания, например, в мае 2025 г. в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях быстрого питания по России составил 450 руб. и не изменился по сравнению с маем прошлого года. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%.

«Развитие в регионах – одна из точек роста для рынка ресторанов быстрого питания. Поэтому мы видим, как рекламодатели все внимательнее относятся к региональной специфике, запуская свои рекламные кампании, и все больше тратят на рекламные инструменты, позволяющие делать максимально точный геотаргетинг. По данным внутренней аналитики «МТС AdTech», количество рекламных кампаний с таргетом на регионы выросло в четыре раза с января по май 2025, относительно аналогичного периода в 2024 г.», – сказал Артем Пуликов.

Об опросе

Центр аналитики и исследований «MTS AdTech» опросил две тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в мае 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти объявили, какие частоты для 5G продадут, и как конкретно их будут продавать

Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

«Яндекс» обнулил цены на большинство функций нейросети «Алиса»

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще