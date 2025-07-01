К пляжу готовы: южане стали больше интересоваться спортом

К лету жители Кубани стали готовиться еще весной. С начала апреля интернет‑трафик на сайтах тренажерных залов вырос на 37% по сравнению с 2024 г. Об этом сообщают аналитики «МегаФона», основываясь на обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост трафика на профильных ресурсах для покупки абонементов и изучения тренировок стал заметен с середины весны. Особенно в регионе фитнес уважают женщины, они составляют до 75% всех посетителей. Больше всего физическими нагрузками интересуются молодые девушки от 18 до 24 лет. Однако и мужчины стали больше заниматься спортом, их доля за год выросла на 6%. Преимущественно это также парни до 30 лет.

За год динамика посещения таких сайтов несколько изменилась. Если в 2024 г. пользователи активно выбирали спортзалы после новогодних праздников, то сейчас отложили подготовку к пляжному сезону до потепления.

Спортивные залы в Краснодарском крае изучают не только местные жители, но и туристы. Приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Татарстана даже на отдыхе или в командировке не хотят прерывать привычный график и тренируются у местных наставников.

«Кубань уверенно лидирует в формировании культуры здоровья на юге России. Благоприятный климат и природные условия региона способствуют интенсивному развитию спортивной жизни. От современных фитнес-центров до оборудованных набережных — каждый житель и турист находит возможность для занятий спортом. Примечательно, что вовлеченность пользователей в зонах воркаута демонстрирует впечатляющий рост: за текущий год показатель увеличился на 24%. В лидерах традиционно Краснодар, Сочи, Геленджик. Следуя за динамикой роста, мы проводим апгрейд сети, дополняя её новым телеком-оборудованием», — сказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

В этом году инженеры оператора увеличили емкость сети, чтобы больше абонентов могли пользоваться скоростным мобильным интернетом: как в столице региона, так и в Сочи, Сириусе, Геленджике, Горячем ключе и других городах края.