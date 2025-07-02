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«МегаФон» улучшил мобильную сеть в Бурятии

Абоненты «МегаФона» в Бурятии активнее используют интернет: за весну 2025 г. потребляемый трафик вырос на 21% по сравнению с 2024 г. Чтобы улучшить качество связи и увеличить скорость загрузки на мобильных устройствах, компания внедрила новые настройки распределения частот на базовых станциях республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас 80% абонентов «МегаФона» в Бурятии используют устройства с поддержкой 4G, что на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с этим вырос и объем потребляемых онлайн-данных. Как показывает аналитика, за март-май 2025 г. жители Бурятии загрузили на 21% больше данных год к году.

Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру, оператор провел комплекс дополнительных настроек оборудования. Теперь смартфоны абонентов переключаются на менее загруженные слои LTE, что уменьшает перегрузки и повышает скорость передачи данных. Абоненты реже задерживаются в сети 3G, поэтому на дисплеях гаджетов чаще появляется значок 4G или LTE, и интернет работает быстрее.

Настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов, в том числе Бурятии. Новшества имеют накопительный эффект, но уже сейчас виден результат: абоненты стали еще активнее пользоваться интернетом.

«В 2024 г. «МегаФон» построил и модернизировал более 250 базовых станций в Бурятии, а с начала 2025 г. – еще около 100. Также мы оптимизировали работу оборудования, что значительно снизило нагрузку на сеть. Постоянная работа по модернизации телеком-оборудования позволяет нам предоставлять качественные услуги. По данным экспертов Ookla, в Улан-Удэ средняя скорость скачивания превышает 35 Мбит/с, а по региону – более 32 Мбит/с», — отметила директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.

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