Российский производитель решений по автоматизации телефонии «Агат-РТ» переводит свои ключевые продукты на операционную систему Astra Linux Embedded

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения и компания «Агат — российские технологии» успешно перевели на встраиваемую операционную систему Astra Linux Embedded ключевые продукты «Агат-РТ». Это стратегическое решение позволит российским отраслевым заказчикам получить защищенные и полностью импортонезависимые телекоммуникационные решения, соответствующие самым высоким требованиям по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Linux Embedded — встраиваемая версия операционной системы Astra Linux Special Edition, предназначенная для специализированных устройств. Модель лицензирования версии разработана «Группой Астра» совместно с официальным дистрибьютором «Кварта Технологии». Производители устройств на базе Astra Linux Embedded имеют возможность получать техническую поддержку от «Группы Астра» уже на ранних стадиях разработки продукта. Лицензия ОС неразрывна связана с устройством производителя, конечный пользователь устройства при этом получает права на изделие целиком, что позволяет широко тиражировать решение.

Переход на Astra Linux Embedded для компании «Агат-РТ» был обусловлен необходимостью создания надежной и защищенной отечественной платформы для работы встроенных систем телекоммуникационного оборудования российского производства. Выбор в пользу данного решения был сделан благодаря соответствию операционной системы требованиям нормативных документов в области информационной безопасности.

В рамках проекта на Astra Linux Embedded переведены следующие продукты «Агат-РТ»: АТС «Агат CU» — профессиональная телекоммуникационная платформа для модернизации и развития бизнес-коммуникаций; «Спрут SR-4000» — автономный сервер записи переговоров для критически важных объектов; АПК «Спрут-Информ CU» — устройство для оповещения по телефонным линиям, GSM-каналам и громкой связи; «SBC Агат CU» — пограничный контроллер сессий для защиты и устойчивости SIP-сетей.

«Переход решений «Агат-РТ» на платформу Astra Linux Embedded — это важный шаг к формированию суверенной цифровой инфраструктуры России. Мы рады, что наш продукт помогает отечественным производителям создавать безопасные и современные решения для критически важных отраслей и поддерживает легальный рынок программного обеспечения», — сказал Михаил Геллерман, директор Управления операционных систем «Группы Астра».

«Интеграция Astra Linux Embedded позволила избежать использования зарубежного ПО, повысить уровень информационной безопасности, а также обеспечить стабильную работу на критически важных инфраструктурах. Использование Astra Linux Embedded, разработанной с учетом требований информационной безопасности, значительно расширяет возможности применения оборудования «Агат-РТ» в государственных учреждениях, силовых структурах, финансовых, коммерческих и других организациях, предъявляющих повышенные требования к безопасности данных», — сказал Петр Фурсов, генеральный директор «Агат-РТ».

«Совместно с «Группой Астра» мы предлагаем российским производителям специализированных решений платформу, которая является надежной, функциональной и экономичной заменой зарубежным аналогам. Очень приятно, что все больше российских производителей оказывают доверие российской операционной системе, выбирая Astra Linux Embedded в качестве основы для своих специализированных решений», – сказал Валерий Дробышевский, коммерческий директор «Кварта Технологии».