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«МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар

Многочисленные туристы и жители двух сел Республики Алтай получили новое качество мобильной связи. Специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование, улучшив 4G-покрытие и увеличив емкость сети в популярных локациях региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Села Иогач Турочакского района и Элекмонар Чемальского района, где суммарно проживает около 3 тыс. человек, являются точкой притяжения туристов. Ежегодно в сезон отпусков здесь растет нагрузка на сотовую сеть. Для поддержания высокого качества мобильной связи компания установила еще две базовые станции, работающие в стандартах 2G и 4G.

Элекмонар расположен вдоль реки Катунь и Чемальского тракта. Отсюда группы туристов уходят на один из самых известных в республике природных объектов – Каракольские озера, а также могут посетить близлежащие достопримечательности, такие как скалы «Зубы Дракона».

Иогач привлекает путешественников своей близостью к Телецкому озеру. Село находится на северном берегу водоема, где действует причал для экскурсионных катеров. Благодаря уникальной природе и разнообразию развлечений Иогач становится популярным местом отдыха.

На фоне увеличения турпотока растет и потребление дата‑трафика. В начале лета 2025 г. объем интернет-данных в Иогаче вырос на 12% по сравнению с майским уровнем. Установка дополнительных базовых станций улучшила качество связи, позволив туристам комфортно отдыхать, оставаться на связи и делиться впечатлениями с близкими. Инженеры задействовали частотные диапазоны, обеспечивающие повышенную скорость мобильного интернета.

«В прошлом году Республику Алтай посетило более 2,7 млн гостей, а в этом году ожидается рост еще на 5-7%. Такой прогноз дают в правительстве региона. Развитие инфраструктуры связи делает регион более привлекательным для туристов. Новые базовые станции значительно улучшили качество сети на этих территориях, сделав отдых более приятным и безопасным. Максимальная скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов теперь достигает до 50 Мбит/с, что позволяет использовать навигацию, треккинг-приложения, смотреть видео в высоком качестве или слушать музыку», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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