МТС запустила для кировчан бесплатный аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу

МТС объявила о запуске бесплатного аудиоспектакля «Волжские истории: Нижний Новгород – Городец» для путешественников из Кировской области.

Согласно аналитике Bronevik.com, Нижний Новгород вошёл в пятёрку самых популярных направлений на длинные выходные в честь Дня России. А кировчане вошли в число наиболее частых посетителей этого города, наряду с жителями Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, Владимирской, Свердловской, Ивановской и Самарской областей.

Городец — город-музей под открытым небом в Нижегородской области, хранящий богатое культурное наследие и ставший свидетелем важнейших страниц русской истории. Новый цифровой аудиогид позволяет путешественникам погрузиться в атмосферу старинного русского города, открывая его тайны и загадки. Во время путешествия по волжскому маршруту пассажиры познакомятся не только с историей Городца, но и услышат увлекательные рассказы о достопримечательностях по пути следования. Аудиогид «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"» доступен бесплатно в приложениях izi.Travel и tmatic.travel. Пользователи могут загрузить его заранее или непосредственно в начале путешествия на борту судна. Материал подготовлен совместно с экспертами в области истории и культуры региона.

Аудиоспектакль МТС охватывает культурные и природные аспекты региона, включая народные предания, архитектурные особенности, истории строительства ГЭС и создания уникального искусственного водоёма — Горьковского моря. Особенность аудиогида заключается в его интерактивном формате. Путешественники становятся участниками живых диалогов между отцом и сыном, погружаются в особую атмосферу, проходят по живописному маршруту вдоль великой русской реки Волги. Они узнают интересные факты и народные мудрости от местных жителей, становятся свидетелями значимых исторических событий региона. Благодаря такому подходу аудиогид не просто рассказывает о достопримечательностях, а создаёт живую картину прошлого и настоящего, позволяя глубже прочувствовать связь времён и прикоснуться к богатому культурному наследию края.

«Жители Кировской области всегда активно путешествуют, особенно в направлении городов с богатым историческим наследием, таких как Нижний Новгород и Городец. Это подтверждает наша статистика. Популярность этих маршрутов обусловлена как доступной транспортной инфраструктурой между регионами, так и естественным интересом наших земляков к культурным корням и традициям Поволжья. Уверен, что новый аудиогид по водному маршруту из Нижнего в Городец будет интересен как взрослым, так и детям, и поможет сделать путешествие по живописным местам Поволжья ещё более увлекательным. Бесплатный цифровой путеводитель МТС доступен абонентам любых операторов», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Городец давно заработал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области: приехать в Нижний и не побывать в Городце — значит, не познать историю и красоту нижегородской земли. Только за прошлый год Городец посетили более 745 тыс. человек. В этом сезоне город порадует гостей открытием нового музея и созданием новых общественных пространств. История Городца тесно связана с Волгой, поэтому мы с радостью встречаем каждый рейс судов на подводных крыльях, прибывающих в наш город. Новый аудиогид МТС разнообразит отдых туристов и начнёт знакомство с Городцом ещё до их прибытия, позволяя погрузиться в атмосферу и историю региона, что сделает поездку более содержательной и приятной», — отметил глава Городецкого округа Александр Мудров.