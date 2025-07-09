«МегаФон» повысил качество мобильных услуг для 5 тыс. сельчан Томской области

Абонентам «МегаФона» в селе Корнилово стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения и цифровыми звонками. Благодаря запуску дополнительной базовой станций оператор включил в контур устойчивого покрытия LTE-сети более 30 улиц в населенном пункте и садовые товарищества, расположенные вблизи него. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленное телеком-оборудование работает в средних и низких частотных диапазонах. Они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Согласно замерам, сделанным инженерами, средняя скорость передачи данных на новом объекте связи составляет 50 Мбит/с.

Теперь абоненты смогут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на собственную инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. За год онлайн-трафик в населенном пункте увеличился на 57%. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли еще с большим комфортом пользоваться смартфоном из любой точки населенного пункта», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Помимо домов одноэтажной застройки связь улучшилась в магазинах, на автодорогах, остановках общественного транспорта и других объектах социальной инфраструктуры. В зоне действия нового объекта связи также находятся садовые товарищества «Озерное», «Летний», «Мемориал», «Заря», «Надежда», «Восовец», «Геофизик», «Мечта», «Мебельщик», «Связист-2», «Рассвет» и др.

Развитие сотовой связи в Корнилово также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили сельчане. Как показывает статистика оператора, 70% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 67%.