МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в историческом центре Иркутска

МТС увеличила скорость мобильного интернета в разгар летнего туристического сезона в историческом центре Иркутска. За счет обновления телеком-оборудования скорость 4G-интернета на территории популярных локаций выросла в среднем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускоренный интернет МТС уже почувствовали жители и гости Иркутска в популярных местах отдыха и прогулок, а также в местах проведения массовых мероприятий – на площади Сперанского, площади Труда, около Вечного огня, на Цесовской Набережной, а также по улицам Карла Маркса, 5-ой Армии, Канадзавы, Марата и других. Скорость передачи данных выросла и около локаций, по которым проходят туристические маршруты для знакомства с историей Иркутска, в частности вблизи дома Файнберга, Художественного музея, Собора Богоявления и других достопримечательностей.

«Летом местные жители и туристы проводят больше времени на улице: гуляют по историческому центру, посещают мероприятия и при этом активно общаются в мессенджерах и социальных сетях, делясь фото-видео красивой архитектуры и шикарных закатов Иркутска. Поэтому мы прогнозируем нагрузку и проводим работы по улучшению сети, чтобы наши абоненты могли удобно пользоваться мобильным интернетом в любых ситуациях – дома, на работе и во время отдыха», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.