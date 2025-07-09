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VAS Experts выпустил собственный шлюз пакетной передачи данных СКАТ PGW

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts представил новый программный продукт СКАТ PGW. Это шлюз пакетной передачи данных для мобильных операторов, обеспечивающий маршрутизацию, контроль трафика, взаимодействие с биллингом и выполнение политик качества обслуживания (QoS) для абонентов 4G/5G-сетей. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

СКАТ PGW (Packet Data Network Gateway) выполняет функции подключения мобильных пользователей к внешним IP-сетям и предоставляет полный набор сервисов EPC (Evolved Packet Core), включая: маршрутизацию и трансляцию сетевых адресов (NAT); реализацию политик качества обслуживания (QoS); взаимодействие с PCRF через интерфейс Gx; интеграцию с системами онлайн- и офлайн-тарификации по интерфейсам Gy и Ga/Gz; расширенные функции CG-NAT и DPI для глубокой фильтрации и анализа трафика.

Подключение СКАТ PGW к сетевой инфраструктуре оператора осуществляется через интерфейс S5/S8 с мобильными шлюзами и SGi — с внешними сетями. Управление осуществляется через CLI и веб-интерфейс, поддерживается масштабирование в кластере, балансировка нагрузки и резервирование.

«Мы создали СКАТ PGW как высокопроизводительное и гибкое решение для операторов мобильной связи, которым необходим полный контроль за трафиком в 4G/5G-сетях. Шлюз решает сразу несколько задач — от маршрутизации до интеграции с биллингом, DPI и системами управления политиками. Это позволяет операторам развертывать и монетизировать сервисы быстрее, повышать качество обслуживания и контролировать использование ресурсов сети», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

СКАТ PGW ориентирован на мобильных операторов, виртуальных операторов (MVNO), частные LTE/5G-сети и корпоративных заказчиков. Благодаря открытому API и гибкой архитектуре продукт адаптируется под специфические задачи, снижает затраты на владение и ускоряет запуск новых телеком-услуг.

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