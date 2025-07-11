«МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино

В первой половине 2025 г. жители Москвы реже интересовались театральными афишами, но при этом стали чаще посещать сайты кинотеатров. Анализ обезличенных пользовательских данных, проведённый аналитиками «МегаФона», показал: трафик на онлайн-ресурсы театров снизился почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как посещаемость сайтов кинотеатров, напротив, выросла на 5%.

Наиболее заметное падение интереса к театральному искусству фиксировалось с января по июнь. Несмотря на это, лидерство по доле трафика сохранил Большой театр — на него пришлось 20% всех посещений театральных сайтов. В этом сезоне одними из главных и ожидаемых постановок «Большого» стали оперы «Князь Игорь» и «Богема», а также балет «Жар-птица». По сравнению с прошлым годом интерес к сайту главного театра страны вырос на 13%.

На втором месте расположился Российский академический молодежный театр (РАМТ) с долей в 13%. Тройку закрывает Московский драмтеатр имени А. С. Пушкина, на который пришлось 10%. В топ-5 также вошли Малый театр и «Современник», разделившие по 9%.

При этом по динамике трафика крупнейшие площадки опередил «Театр на Трубной» — интерес к его сайту у москвичей вырос почти в три раза. Малый театр нарастил аудиторию своего ресурса на 36%, а Московский театр оперетты — на 30%.

В отличие от театров, кинотеатры демонстрируют рост посещаемости. Среди кинотеатров лидером топа оказалась объединённая сеть «Формула Кино/Синема Парк» с долей 39%. На втором «КАРО» (34%). Третье место заняла сеть «Мираж Синема» 10%.

Москвичи проявили особенную активность к репертуарам на сайтах театров и кинотеатров в январе с его долгими выходными. Вторым месяцем по вниманию к театрам стал март, а к кинотеатрам — февраль. В этом месяце, в частности, на экраны вышла музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина», где главную роль исполнил Юра Борисов.