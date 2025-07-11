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МТС прокачала сеть в столице Хакасии

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный «дальнобойный» диапазон частот LTE-900 в Абакане. Проведенные в столице республики работы позволили расширить покрытие, емкость сети 4G и нарастить скорость мобильного интернета на 10%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленные скорости МТС стали доступны для более 180 тыс. жителей республики Хакасия. Среди локаций в Абакане, где удалось прокачать мобильный интернет — социальные и торгово-развлекательные объекты, а также излюбленные горожанами места. В частности, улучшения заметны в Черногорском, Комсомольском, Преображенском парке и парке Победы; скверах Медвежонок, Первомайский, Пушкинский и Университетский, а также на стадионе Саяны. Обновление сети затронуло и жилые массивы — ЖК Уютный, Комарово, Ленинград и др.

«Наш приоритет — развитие сети по всему региону, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи и пользоваться сервисами экосистемы МТС независимо от того, где они находятся. Особенно это важно летом, когда в республику приезжают отдыхать туристы из соседних регионов. Так, за последние пару лет мы улучшили сеть в Саяногорске, где гости останавливаются, чтобы своими глазами увидеть могучую Саяно-Шушенскую ГЭС, а также в окрестностях озер Беле и Шира — ключевых достопримечательностей региона», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС расширила зону покрытия 4G в микрорайонах № 8, «Арбан» и «МПС» в городе Абакане.

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