4G в Виноградовке: «МегаФон» включил мобильную связь в небольшом селе

Жители села Виноградовка Бурейского округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на средней скорости до 30 Мбит/с. Это стало возможным благодаря совместной работе оператора и министерства цифрового развития и связи Амурской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках государственной программы «Скидка за спектр» инженеры установили в Виноградовке базовую станцию. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот. Это позволяет жителям пользоваться голосовой связью в любой точке села, а также быстро загружать мобильные приложения, отправлять сообщения и файлы в мессенджерах или комфортно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Кроме жителей Виноградовки, в которой проживает около 500 человек, доступ к мобильной связи получат и любители рыбной ловли. Село расположено на берегу реки Асташиха, в сезон рыбаки часто выбирают эти места, чтобы в тишине посидеть на берегу с удочкой. Благодаря запуску 4G они останутся на связи, смогут отправить друзьям фото улова или в случае необходимости вызвать помощь.

«Виноградовка находится далеко от районного центра и других крупных населенных пунктов. Мобильная связь упростит для сельчан решение многих бытовых вопросов. С помощью Интернета они смогут заказать необходимые справки, получить консультацию или заказать товары на маркетплейсе, а школьникам стало доступно онлайн-образование. Мы используем все возможности, чтобы увеличить территорию LTE-покрытия в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Федеральная мера поддержки «Скидка за спектр» дополняет действующую по нацпроекту программу по устранению цифрового неравенства. Взаимодействие органов власти и операторов позволяет создавать комфортные условия для жителей амурской глубинки и сокращать цифровой разрыв между горожанами и сельскими жителями. Это особенно важно для небольших поселений, где наличие мобильной связи является одним из актуальных вопросов», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.