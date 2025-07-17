Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке

Директором регионального отделения «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новому директору отделения в ближайшие годы предстоит работать над увеличением доли абонентской базы в регионах ответственности и улучшением качества сервисов оператора. Одним из приоритетных направлений станет внедрение и развитие цифровых проектов на северных территориях страны.

«Перед новым руководителем стоит много амбициозных задач в основу решения которых положено развитие сети 4G, активное включение в цифровую повестку региона, а также выстраивание продуктивного партнерства с органами власти и представителями бизнеса. Максиму хорошо известна специфика работы на Дальнем Востоке, а богатый профессиональный опыт поможет эффективно выстроить работу по улучшению качества мобильной связи», — сказалдиректор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Максим Загинай окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по направлению «Средства подвижной радиосвязи». В сфере телекоммуникаций он работает уже 24 года. Начинал с позиции консультанта коммерческого отдела «МегаФона». До нынешнего назначения руководил эксплуатацией телеком-сети в Башкирии, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Вернувшись на Дальний Восток в качестве руководителя отделения, моя цель – сделать компанию лучшим оператором для наших клиентов. Особое внимание направлю на расширение портфеля B2B-продуктов и реализацию передовых цифровых проектов, что сделает «МегаФон» привлекательным как для абонентов, так и для экспертов телеком-отрасли», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе Максим Загинай.

Максим Загинай сменил на должности руководителя Магаданского отделения Илью Челышева, который занял пост директора отделения «МегаФона» в Хабаровском крае.