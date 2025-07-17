Села Ульяновской области связали скоростными линиями связи

Для жителей региона ускорили мобильную передачу данных даже в часы большой нагрузки. Инженеры «МегаФона» расширили транспортную сеть радиорелейной связи на территории области. Эффект ощутили в более чем 25 селах и деревнях с общим населением почти 40 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В результате модернизации оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет‑пользователей в Новоспасском, Кузоватовском, Мелекесском, Барышском, Ульяновском, Сенгилеевском, Николаевском, Инзенском, Павловском, Красносельском, Чердаклинском и Цильнинском районах. Жители Коптевки, Кивати, Александровки, Измайлово, Двориков, Дачного и других поселений теперь загружают больше онлайн‑контента за меньшее время.

«Наши технические специалисты увеличили емкость порядка 60 узлов транспортной сети, включая стратегические в Кивати и Двориках. Они применили оборудование с пропускной способностью до 2 Гбит/с, которое рассчитано на кратный рост абонентской активности. Такое техническое решение приобретает особое значение в дачный сезон, когда многие жители региона чаще проводят время за городом», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся мобильный трафик. Только за июнь 2025 г. абоненты компании в сельской местности скачали более 3100 ТБ информации — на 19% больше, чем годом ранее. Подобный объем сопоставим с 900 млн снимков, выложенных пользователями в Сеть.