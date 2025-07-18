МТС развернула цифровую инфраструктуру к открытию аэропорта в Геленджике

МТС сообщает о завершении строительства цифровой сети на территории нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Пассажиры смогут пользоваться всеми сервисами МТС – голосовой связью и мобильной передачей данных 4G. Сеть спроектирована как опорная, с возможностью последующего включения в нее других операторов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для современного аэровокзального комплекса в Геленджике МТС разработала индивидуальное техническое indoor-решение. Новая сеть построена с учетом необычной конструкции аэровокзала, затрудняющей прохождение радиосигнала. Решение позволяет обеспечивать стабильную связь и скоростной интернет на общей площади почти 17 тыс. кв. метров, в том числе в зонах регистрации, ожидания, досмотра, обработки багажа, а также в подвальных технических помещениях. Сеть включает в себя 60 направленных и круговых антенн, работающих сразу в трех диапазонах 4G/LTE.

Цифровая инфраструктура МТС спроектирована с возможностью подключения к ней других операторов - для удобства всех абонентов.

«МТС традиционно уделяет особое внимание развитию сетей связи на курортах Краснодарского края. Так, в конце прошлого года мы завершили масштабную модернизацию своих сетей вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью обновила транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования. Модернизация увеличила производительность транспортной сети до 10 раз. Кроме того, в текущем году на Кубани мы начали полный перевод сетей мобильной передачи данных третьего поколения на более скоростную технологию 4G. Это позволит повысить качество голосовых вызовов, среднюю скорость мобильного интернета и пропускную способность сети, в том числе в таких туристически нагруженных районах как Геленджик, Анапа, Сочи», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.