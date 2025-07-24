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«МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии

«МегаФон» построит новые телеком-объекты в Удмуртии в рамках республиканской программы «Сельсовет». Доступ к услугам мобильной связи и интернету четвертого поколения получат жители четырех населенных пунктов республики, где в совокупности проживает около 400 человек. Проект будет реализован в рамках госконтракта по заказу министерства цифрового развития региона.

Специалисты оператора установят новые базовые станции в деревнях Иж-Забегалово и Чекерово Якшур-Бодьинского района, Кулак-Кучес Шарканского района и Арляново Малопургинского района.

Места для размещения телеком-оборудования будут подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное покрытие населенных пунктов и прилегающей территории. Базовые станции будут использовать несколько частотных диапазонов, чтобы увеличить радиус уверенного сигнала сети и предоставить жителям высокую скорость передачи данных до 60 Мбит/с.

«Мы видим, что жители небольших населенных пунктов активно осваивают мобильный интернет. Благодаря совместной работе с региональными властями в прошлом году мы обеспечили шесть деревень возможностью пользоваться различными цифровыми сервисами, в этом – добавится еще четыре поселения. Скорость передачи данных, которую мы обеспечиваем абонентам в этих локациях, сопоставима с показателями в городах и более населенных территориях. А это значит, что сельчане смогут оперативно получать информацию и документы на “Госуслугах”, общаться в мессенджерах и соцсетях», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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