Банк «Русский Стандарт» совместно с «Мобайл Групп» запустили возможность приема биометрии у иностранцев для оформления ими российских мобильных номеров

Банк «Русский Стандарт» совместно с компанией «Мобайл Групп» (федеральный дистрибьютор операторов сотовой связи) в числе первых обеспечили техническую возможность сбора у иностранных гостей в России биометрических данных. Теперь иностранные гости могут сдать биометрию, не тратя свое время на поход в банк, непосредственно при оформлении мобильного телефонного номера.

Услуга по сбору биометрии предоставляется бесплатно. Она актуальна для всех иностранцев в рамках соблюдения требования Федерального закона о связи в части продажи номеров мобильной связи гражданам иностранных государств. Для оформления такого номера телефона с 1 января 2025 г. иностранный гражданин должен получить СНИЛС, зарегистрировать подтвержденную учетную запись в ЕСИА («Госуслуги») и сдать биометрию в ЕБС («Единую биометрическую систему»).

Сервис успешно запущен «Мобайл Групп» совместно с банком «Русский Стандарт» на базе одного из миграционных центров в Ульяновске. В ближайших планах – его масштабирование на все точки компании. Благодаря совместной работе с банком «Русский Стандарт» иностранцы смогут с легкостью сдать свои биометрические данные в точках продаж «Мобайл Групп»: в крупных аэропортах и миграционных центрах в городах-миллионниках.

Стоит отметить, что процесс выдачи СНИЛС иностранцам и регистрация учетной записи в ЕСИА также уже организован на точках «Мобайл Групп». Банк собирает биометрию для ЕБС. Совокупность этих услуг обеспечивает выполнение в одном месте полного цикла процедур, необходимых иностранным гражданам во исполнение требований 303-ФЗ.

В точках продаж «Мобайл Групп» в режиме одного окна иностранные клиенты могут также оформить финансовые продукты банка «Русский Стандарт», а также приобрести страховые продукты «Русский Стандарт Страхование».