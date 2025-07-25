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МТС запустила новые инструменты борьбы с рекламным спамом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске рекламной вертикалью «МТС Adtech» новой автоматической системы борьбы с рекламным спамом. Она стала доступна благодаря обновлению платформы для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог». В результате МТС первой среди мобильных операторов удалось запустить real-time таргетинг рекламы с точностью 90%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2025 г. количество доступных для таргетинга аудиторных сегментов увеличилось с 250 до 350, а точность попадания в аудиторию достигла 90%. Расширение набора сегментов стало результатом масштабной ревизии текущей инфраструктуры Big Data рекламной вертикали МТС: сегменты были актуализированы с помощью алгоритмов ИИ. В режиме реального времени и на основе множества параметров ИИ делает выводы о частоте использования сегментов, их актуальности и эффективности. Это уже позволило увеличить CTR в 1,5 раза.

При формировании новых сегментов были учтены актуальные потребности рекламодателей, собранные в рамках клиентской обратной связи, а также лучшие рыночные практики. Впервые на рынке рекламодатели получили возможность запускать точные и эффективные рекламные кампании благодаря отслеживанию качества работы сегментов в режиме реального времени. Также появилась возможность оперативно корректировать выборки с помощью источников Больших данных, исследований и опросов, предлагать кастомизированные выборки под запросы рекламодателей.

«МТС первой среди операторов связи перешла на real-time отслеживание качества работы сегментов. Во втором квартале этого года точность таргетинга достигла 90%. Уже на горизонте 2026 г. только 3-5% таргетированной рекламы на основе Big Data будут считаться пользователями неполезной и нерелевантной», – сказал руководитель Центра продуктов диджитал-рекламы «МТС AdTech» Владимир Фарафонов.

Аудиторные сегменты – это группы пользователей, которые отбираются с помощью технологий анализа Big Data и машинного обучения МТС из общей абонентской базы, насчитывающей более 85 млн человек. Такие группы формируются на основе обезличенных и агрегированных данных, в том числе интересов, поведения, демографии, географии. Использование сегментов позволяет рекламодателям таргетировать рекламу точечно, повышая тем самым её конверсию и снижая нерелевантную рекламную нагрузку на конкретного пользователя.

Среди новых сегментов, доступных в рекламной платформе «МТС Маркетолог»: покупатели одежды разных ценовых категорий (mass-market, middle, premium); пользователи, путешествующие по регионам РФ (Казань, Алтай, Кавказ и др.); активные покупатели и продавцы на маркетплейсах; интересующиеся покупкой автомобилей — в том числе китайских брендов и коммерческого транспорта; пользователи, интересующиеся женским и мужским здоровьем; аудитории, посещающие культурные мероприятия — концерты, выставки, спектакли; аудитории, интересующиеся товарами для дома, спорттоварами, ювелирными изделиями, косметикой; пользователи сайтов знакомств и дейтинговых приложений.

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