«СберМобайл» достиг 3,8 млн абонентов по итогам первого полугодия 2025 года

За первое полугодие 2025 гю абонентская база «СберМобайла» выросла на 18% больше, чем за весь 2024 г. Основным драйвером роста виртуального оператора остается тесное взаимодействие с экосистемой. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Подключиться к «СберМобайлу» можно в офисах Сбербанка, а также в магазинах крупных розничных сетей. Суммарно офлайн-точек подключения к оператору по всей России – более 12 тыс.

Также «СберМобайл» развивает и онлайн-дистрибуцию: подключить SIM-карту можно в приложении «Сбербанк Онлайн» (СБОЛ), или заказать на сайте с доставкой курьером за 15 минут.

«В 2025 г. мы запустили три федеральные рекламные кампании. Одна из них посвящена процедуре MNP – переходу от одного оператора к другому с сохранением своего номера. Для телеком-рынка это является одним из главных факторов роста. Сейчас «СберМобайл» входит в топ-2 лидеров по MNP, а с начала 2025 г. около трети наших новых абонентов присоединились через процедуру перехода с сохранением номера. При этом среднемесячный отток абонентов за первое полугодие 2025 г. – около 4,5%, что кратно ниже средних показателей по рынку. Это подтверждает, что связка “телеком+банк” дает много возможностей для клиента: в режиме одного окна абонент может получить несколько услуг в пару кликов», – сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Связь «СберМобайла» доступна по всей России, включая Крым и Луганскую Народную Республику. До конца III квартала 2025 г. «СберМобайл» также выйдет на рынок Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

На сегодняшний день самыми популярными тарифами среди абонентов «СберМобайла» являются пакеты с 30 ГБ мобильного интернета за 600 руб. в месяц. Каждый тариф включает бесплатную услугу «Хранитель», которая защищает пользователей от спама и мошеннических звонков. За первое полугодие 2025 г. услуга по защите от спама и телефонных мошенников «Хранитель» от «СберМобайла» заблокировала более 20 млн нежелательных звонков.