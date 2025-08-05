CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Решение для роуминговых расчетов от Nexign включено в реестр отечественного ПО

Компания Nexign ( «Нэксайн») объявила о включении Nexign Roaming Support System, решения для поддержки роуминговых взаиморасчетов между операторами связи по стандартам TAP и BCE, в Единый реестр отечественного программного обеспечения.

Nexign Roaming Support System — единственное полностью российское решение для автоматизации межоператорских расчетов в роуминге с поддержкой сразу двух стандартов: TAP и BCE. BCE позволяет операторам связи выставлять счета на основе агрегированных данных. Это гарантирует большую гибкость расчетных процедур и упрощает процесс тарификации. Решение обеспечивает поддержку роуминга в соответствии с современными международными стандартами, позволяет полностью автоматизировать обмен межсетевыми и международными роуминговыми данными, а также монетизировать услуги 5G и интернета вещей (IoT).

Согласно исследованию глобального рынка роуминга, проведенному компанией ROCCO, Nexign Roaming Support System включено в список решений, лидирующих в данном сегменте телеком-рынка и соответствующих международным стандартам и бизнес-требованиям операторов.

«Роуминг — это неотъемлемая часть сервисного портфеля любого оператора связи. Наше решение для роуминговых расчетов уже доказало свою эффективность у ряда клиентов в России и странах СНГ и продолжает активно развиваться. Сегодня оно позволяет операторам снизить ТСО за счет автоматизации расчетов по стандартам TAP и ВСЕ, повысить рентабельность услуг благодаря монетизации 5G. Новая версия Nexign Roaming Support успешно работает у крупного оператора в СНГ и в настоящее время проходит этап тестирования у одного из лидеров телекоммуникационной отрасли России», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Решение Nexign Roaming Support System включает все инструменты управления роумингом, необходимые как небольшим операторам связи, так и крупным компаниям уровня Tier-1. Оно дает возможность гибко разделять трафик на TAP- и BCE-потоки, формировать и обрабатывать по ним раздельные счета, а также поддерживает работу с TAP- и BCE-файлами. Кроме того, оно обеспечивает поддержку нормативно-справочной информации, включая картотеку партнеров по роумингу, необходимые договоры и справочники. Также решение NexignRoaming Support System может работать в режиме роумингового брокера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Нейросеть нашла 20 опасных «дыр» в популярных продуктах Open Source

ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще