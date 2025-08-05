«Сколтех» получил поддержку от Минцифры на разработку оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G

«Сколтех» получил субсидию от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на возмещение части затрат на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G. Все заявки конкурсного отбора прошли экспертизу. Окончательное решение приняла комиссия, в состав которой вошли работники министерства и подведомственных организаций. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

В рамках Дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» проект «Сколтеха» рассчитан на два года и направлен на разработку и верификацию ключевых отечественных технологий и решений в области программного и аппаратного обеспечения для сетей пятого поколения с расширенными возможностями (5G Advanced), а также формирование научно-технологического задела для будущей разработки технологий на горизонте 2030 года для сетей шестого поколения (6G).

Работа по подготовке проекта продолжалась два года под руководством академика РАН, ректора «Сколтеха» Александра Кулешова в координации с научными и образовательными организациями и индустрией (операторами связи, производителями телеком-оборудования). В проектную команду также вошли профессор и директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Алексей Фролов и команда центра, руководитель департамента сопровождения проектов «Сколтеха» Наталья Космодемьянская, заместитель директора департамента индустриальных программ «Сколтеха» Алексей Фаустов, менеджер сопровождения проектов Игорь Папкин. Работы по гранту будут проводиться на базе Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха».

«Как фабрика технологий, мы взялись готовить одну технологию для рынка за один год. Обещать технологии — дело неблагодарное, но без амбициозных целей нельзя приблизиться к научно-технологическому прорыву, не говоря уже о том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответственности, берёмся за технологию следующего поколения», — сказал академик РАН, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.

«В настоящее время во всём мире активно ведутся работы по разработке и стандартизации сетей 5G Advanced, которые служат переходным этапом от 5G к 6G. Шестое поколение сейчас находится на стадии поисковых исследований, и реальное оборудование появится в серийном производстве на рубеже 2030-х годов. На данный момент определены лишь высокоуровневые требования к сетям 6G, такие как пиковая скорость передачи данных 1 Тбит/с, что в 100 раз выше показателей 5G. Таким образом, беспроводные сети 6G представляют серьёзный вызов для исследователей и разработчиков, требующий прорывных решений и междисциплинарного подхода. Обладая уникальной экспертизой и опираясь на коллективные усилия команды Сколтеха, мы уверены, что сможем преодолеть эти вызовы и внести значительный вклад в развитие телекоммуникационных технологий. Наши разработки должны стать основой для следующего поколения отечественного оборудования», — сказал профессор Алексей Фролов, директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха».

Проект будет реализован в сотрудничестве с научными и образовательными организациями: МФТИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, МТУСИ, МИФИ и НИЦ «Телеком». Результатом его реализации станет ряд критических технологий для создания сетей связи 5G Advanced и элементов сетевой инфраструктуры. Будет сформирован задел и созданы условия для развития перспективных технологий сетей 6G: программного обеспечения базовых станций, их архитектурных модулей, систем управления сетью на основе искусственного интеллекта, цифровых двойников и специализированных решений в области радиофотоники и антенных систем. Эти решения лягут в основу новых поколений телекоммуникационного оборудования отечественного производства.

«Запуск исследований и разработок ключевых отечественных технологий в области программного и аппаратного обеспечения 5G Advanced и 6G является необходимым и своевременным шагом, учитывая, что в мире эти работы ведутся давно и активно. Хотим выразить благодарность Министерству цифрового развития РФ за инициирование конкурса и вклад в продвижение данного направления в России», — сказала руководитель департамента сопровождения проектов «Сколтеха» Наталия Космодемьянская.