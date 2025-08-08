Аналитика сервиса «Защитник МТС»: 1,5 млрд мошеннических звонков было заблокировано в первом полугодии 2025 года

МТС проанализировала активность мошенников в мобильной сети. По данным экспертов сервиса «Защитник», мошенники стали чаще звонить россиянам в первом полугодии 2025 г. Так, с января по июнь было заблокировано 1,5 млрд мошеннических звонков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Самая массированная атака пришлась на жителя Москвы, которому пытались дозвониться 46627 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник».

Анализ заблокированных звонков указывает, что крупные города с населением более одного миллиона человек продолжают быть основной целью мошенников. Лидирует Москва, на которую пришлось 16,9% от всех мошеннических звонков. Далее следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,5%), Новосибирск (3,4%), Ростов-на-Дону (3,1%).

Наиболее распространённой схемой обмана стали звонки о дополнительных доходах в инвестиционных проектах – на эту схему приходится 30% от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона (17%). Также мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и ЖКХ (по 13%). Среди новых схем, которые мошенники начали активно использовать в этом году – звонки под предлогом обновления школьных онлайн-дневников.

«Защитник» также эффективно борется со спамом. На основе Big Data сервис определяет, кто звонит абоненту, в том числе в мессенджерах, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы в зависимости от их надёжности. За последний год структура спам-звонков значительно изменилась. Если в первом полугодии 2024 г. наиболее частые спам-звонки совершались номерами, входящими в категорию «Реклама и опросы» (61% всех спам-вызовов), то в первом полугодии 2025 г. лидируют звонки из категории «Банки и финансы» (50%). Далее следуют «Реклама и опросы» (31%) и «Коллекторы» (5%).

«Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим, схемы, связанные с мессенджером Max. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов. Так, в этом году мы запустили подписку «Защитник+», которая включает в себя сервисы цифровой защиты, в том числе «Страхование от мошенников» на сумму до 1,5 млн руб. Количество пользователей подписки в среднем растёт на 59% от месяца к месяцу», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.