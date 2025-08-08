CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

Улучшаем 4G: в Ивановской области ускорили интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Родниковского района Ивановской области. Запуск базовых станций помог расширить покрытие мобильной сети четвёртого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» построили дополнительные базовые станции недалеко от сёл Филисово, Пригородное и поселка Каминский, а также установили телеком-объекты в поселке Дуляпино.

Смонтированное оборудование в селе Каминский работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. После строительства сетевой инфраструктуры жители могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн‑сервисами, а также учиться и работать удалённо при помощи мобильного интернета.

В Филисово и Пригородное специалисты оператора также развернули телеком-объекты 4G, позволяющие развивать скорость мобильного интернета до 40 Мбит⁄с. Сельчане уже используют предоставленные возможности — дата‑трафик в июле в этих населенных пунктах превысил несколько тысяч гигабайт.

Также улучшилась зона покрытия и качество связи в поселке Дуляпино, расположенного недалеко от районного центра — города Фурманов. Местные жители смогут оценить скорости передачи в своих смартфонах и использовать пакеты интернета для современных цифровых сервисов.

«В Родниковском районе живут активные пользователи соцсетей, мессенджеров, онлайн-платформ, и образовательных ресурсов. А с наступлением лета и началом дачного сезона трафик передачи данных вырастает на 20%. Поэтому мы строим базовые станции, проводим необходимые работы для увеличения покрытия и улучшения качества связи, рассчитываем, что современное оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR

В России пошло в серию «железо» для нейросетей с инновационной системой охлаждения

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще