Crosshub и «МегаФон» запускают программу по защите персональных данных клиентов

ИТ-компания Crosshub совместно с оператором связи «МегаФон» запускает продажи продукта по цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители Crosshub.

«Защитник» — программа, которая защищает персональные данные человека, и помогает ему в случае интернет-мошенничества и кражи средств с банковской карты.

«К сожалению, ситуация с цифровым мошенничеством ухудшается с каждым днем, и люди все больше нуждаются в профессиональной помощи. Мы рады, что благодаря партнерству с «МегаФоном» у миллионов клиентов появилась возможность легко обнаружить утечку своих персональных данных и удалить их из открытого доступа. Если клиент столкнется с мошенничеством, юристы разработают для клиента индивидуальный план действий и помогут с подготовкой заявлений в необходимые инстанции», — сказала Анна Пчелинцева (Вдовина), CEO компании Crosshub.

Продажи продукта «Защитник» начались 7 августа 2025 г. во всей федеральной сети салонов связи «МегаФона». Оформить его можно на кассе при покупке любого устройства или услуги.

Компания Crosshub сотрудничает с «МегаФоном» с 2022 г. Ранее партнерами были запущены бытовые и ветеринарные сервисы для пользователей.