CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Crosshub и «МегаФон» запускают программу по защите персональных данных клиентов

ИТ-компания Crosshub совместно с оператором связи «МегаФон» запускает продажи продукта по цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители Crosshub.

«Защитник» — программа, которая защищает персональные данные человека, и помогает ему в случае интернет-мошенничества и кражи средств с банковской карты.

«К сожалению, ситуация с цифровым мошенничеством ухудшается с каждым днем, и люди все больше нуждаются в профессиональной помощи. Мы рады, что благодаря партнерству с «МегаФоном» у миллионов клиентов появилась возможность легко обнаружить утечку своих персональных данных и удалить их из открытого доступа. Если клиент столкнется с мошенничеством, юристы разработают для клиента индивидуальный план действий и помогут с подготовкой заявлений в необходимые инстанции», — сказала Анна Пчелинцева (Вдовина), CEO компании Crosshub.

Продажи продукта «Защитник» начались 7 августа 2025 г. во всей федеральной сети салонов связи «МегаФона». Оформить его можно на кассе при покупке любого устройства или услуги.

Компания Crosshub сотрудничает с «МегаФоном» с 2022 г. Ранее партнерами были запущены бытовые и ветеринарные сервисы для пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще