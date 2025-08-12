CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Билайн» запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

«Билайн» представил новую платформу «план б. – kids», разработанную специально для детей в возрасте от пяти до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

«План б. – kids» — это облегченная, адаптированная для детей версия флагманской молодёжной платформы «Билайна» «план б.». «План б. – kids» сохраняет ее главную идею — дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.

В числе доступных функций: генерация изображений и аватаров (Flux); оживление фото (Runway); создание музыки (Suno); ИИ-тьютор дает возможность проверять свои знания по школьной программе и помогает показать школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.

Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту — на выбор, для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных игр.

Кроме того, на платформе «план б. — kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков — виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. – kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребенку оставаться на связи в важных ситуациях.

«Родители хотят, чтобы ребенок был на связи и осваивал технологии, но при этом — в защищенной, контролируемой среде. Платформа “план б. – kids” как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям — быть уверенными в безопасности цифрового опыта», — сказал директор по продуктовому маркетингу «Билайна» Алексей Карев.

