«МегаФон» улучшил телеком-сеть для ангарчан

Жители Ангарска получили улучшенное качество мобильной сети «МегаФона» с более устойчивым сигналом 4G, высокой скоростью интернета и стабильной связью. Специалисты оператора построили и модернизировали телеком‑объекты в разных районах третьего по размеру города Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры усилили сеть новыми базовыми станциями в микрорайонах 4-й Новый и СНТ Аэлита, который граничит с другими садоводствами и городским частным сектором. Использованные слои LTE были подобраны таким образом, чтобы закрыть «серые» пятна, снизить нагрузку на уже имеющееся оборудование и вместе с тем повысить скорости интернета.

Также были проведены работы на оборудовании, установленном в микрорайонах Кирова, Китой, Северный, Цементный, а также в 189 и 53 кварталах. Там перевели частоты третьего поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои. Это сделало более комфортной передачу данных в сети 4G.

«С июня объемы передачи данных в Ангарске увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, летом абоненты в целом чаще бывают вне дома и, следовательно, активнее пользуются мобильным интернетом. К теплому сезону мы повышаем надежность LTE и увеличиваем емкость сети в крупных городах, как, например, в Ангарске. В зону обновленного покрытия вошли жилые массивы, социально значимые учреждения, скверы, магазины Московский тракт и другие локации с повышенным трафиком», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.