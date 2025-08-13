CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» запустил 4G в аэропорту Певек

Пассажиры и персонал аэропорта Певек получили доступ к мобильному интернету четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» запустили на территории аэрогавани LTE-связь. Ранее пользователям оператора здесь были доступны только голосовые вызовы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В аэропорту Певек специалисты «МегаФона» смонтировали и настроили оборудование 4G на существующем телеком-объекте — базовая станция с поддержкой 2G была установлена в 2024 г. Мобильным интернетом теперь можно воспользоваться как внутри аэровокзала, так и на прилегающей территории. Пассажирам станет более комфортно заказывать такси, сверяться с расписанием рейсов на сайте или делать онлайн-платеж, а сотрудники аэровокзала теперь могут координировать рабочие процессы, повышая безопасность обслуживания пассажиров.

Цифровая связь в аэропорту Певек работает через спутник. При поддержке губернатора Чукотского автономного округа канал передачи данных удалось увеличить в полтора раза. Это сделало интернет-соединение для абонентов более надежным и стабильным, увеличило емкость сети и расширило возможности использования цифровых сервисов.

«Наши инженеры работают, чтобы у жителей и гостей Чукотки была возможность оставаться на связи с родными и близкими. Несмотря на суровый климат и ограничения по существующей инфраструктуре, мы расширяем сеть и открываем цифровые возможности для пользователей в самом восточном регионе страны», — сказал директор «МегаФона» в Чукотском автономном округе Максим Загинай.

