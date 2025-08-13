CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС избавила жителей Республики Алтай от трех лет разговоров со спамерами

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Горного Алтая за первую половину года. Чаще всего абонентам региона надоедали банки и финансовые организации, реклама и опросы, а также коллекторы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Возможные мошенники также попали в топ анти-рейтинга и расположились на седьмой строчке. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей республики от восьми млн нежелательных вызовов. Если бы все эти разговоры состоялись, то горноалтайцы бы потратили на них больше трех лет.

Самым атакуемым абонентом стал житель региона, которому пытались дозвониться восемь тыс. раз. Эти попытки были заблокированы умной системой.

«Мошеннические схемы становятся все более изощренными, и даже самые осторожные люди могут быть обмануты злоумышленниками. Чтобы защитить абонентов, операторы мобильной связи постоянно совершенствуют технологии. Например, функция «Безопасный звонок» анализирует речь собеседника и мгновенно предупреждает пользователя о возможном мошенничестве. Эта услуга уже доказала свою эффективность — многие жители республики активно ею пользуются и ценят дополнительную защиту», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

