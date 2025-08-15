ГИС Panorama Mobile для ОС Android теперь позволяет создавать и редактировать специальные карты

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для ОС Android. В новой версии добавлена возможность создания карт и расширены средства их редактирования. Реализован экспорт данных в формат KML.

В главном меню приложения добавлен пункт «Создание карты». С его помощью можно быстро сформировать карту с заданным названием, классификатором, базовым масштабом и типом. Созданная карта сразу подключается к текущему проекту и сохраняется в хранилище приложения, откуда ее можно открыть через меню «Открыть файл».

Задача «Редактор карты» дополнена инструментом «Перемещение объекта». Редактор позволяет пользователю формировать карты на основе собранных данных о местности при помощи инструментов: «Создание объекта», «Редактирование контура объекта», «Удаление объекта» и других. Режим «Перемещение объекта» дает возможность переносить объекты на карте без изменения их контура. Для удобства использования выбранный объект автоматически центрируется на экране, что помогает контролировать его положение.

Добавлена возможность сохранения карт в формате KML. Карта может быть сформирована в ручном или и автоматическом режимах с помощью записи трека по координатам с GPS-приемника. Для выгрузки карты в формат KML достаточно указать папку и имя файла через стандартный проводник Android. Данный формат является популярным стандартом для работы с геопространственной информацией и совместим со многими ГИС-приложениями. Полученные файлы KML можно легко перенести и использовать в настольных программах ГИС «Панорама», «Панорама-редактор» и ГИС «Панорама Мини» для последующей обработки данных с мобильного устройства. В новой версии улучшена поддержка темной темы интерфейса. Это делает работу с приложением комфортнее в любое время суток.

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» на мобильных устройствах на базе Android и обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных, упаковать их в архив формата ZIP стандартными средствами и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к сети Интернет. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация.