Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах»

Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность значительно облегчает процесс записи и расширяет точки входа для получения услуг.

С помощью новой интеграции пользователи «Яндекс Карт» получат возможность записаться на услуги, не выходя из приложения. После подключения на странице в «Яндекс Картах» появится кнопка «Записаться онлайн». Все записи будут автоматически отображаться в личном кабинете и на смарт-терминалах владельцев бизнеса.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Мы стремимся сделать взаимодействие между клиентами и бизнесом максимально простым и эффективным. Интеграция с «Яндекс Картами» — это шаг к улучшению пользовательского опыта. Инновация открывает новые возможности для привлечения целевой аудитории и расширения клиентской базы. В условиях современного рынка, где удобство и скорость обслуживания играют ключевую роль, такая функция становится важным инструментом для бизнеса».

Такой формат особенно удобен для малого бизнеса: автоматическая запись снижает нагрузку на администратора, уменьшает число пропущенных звонков и помогает эффективнее заполнять расписание. Например, в салоне красоты посетители смогут выбрать услугу, удобную дату и время, а также мастера прямо на странице заведения в «Яндекс Картах».

«Яндекс Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, находить места и строить до них маршруты на любом транспорте и пешком. В приложении можно легко найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 миллионов человек.

